انشر Hi.Events بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لإدارة الفعاليات وبيع التذاكر للمؤتمرات وورش العمل واللقاءات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Hi.Events
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Hi.Events
إليك منصة Hi.Events، الحل العصري والمفتوح المصدر لإدارة الفعاليات وبيع التذاكر، والمصمم خصيصاً للمنظمين الذين يبحثون عن السيطرة المطلقة على فعالياتهم بعيداً عن الرسوم والعمولات المفروضة على كل تذكرة من قِبل المنصات التجارية. تغطي المنصة الدورة الكاملة لإدارة الفعالية — بدءاً من نشر صفحات الفعاليات وبيع التذاكر، وصولاً إلى تسجيل دخول الحضور وتحليل المبيعات — كل ذلك بسلاسة ومن خلال لوحة تحكم واحدة وموحدة.
إن استضافة Hi.Events ذاتياً على خادم الـ VPS الخاص بك يضمن بقاء بيانات الحضور، وإعدادات الدفع، ومحتوى الفعالية بالكامل تحت سيطرتك المباشرة. فبدلاً من خسارة نسبة مئوية من قيمة كل تذكرة لصالح مزودي خدمات SaaS، ستدفع تكلفة استضافة ثابتة للخادم بغض النظر عن حجم مبيعاتك من التذاكر، مع حرية كاملة في تخصيص المنصة بالكامل لتتوافق بدقة مع هويتك التجارية.
الميزات الرئيسية لـ Hi.Events
صفحات أحداث قابلة للتخصيص
أنشئ صفحات فعاليات مخصصة تحمل هويتك التجارية مع دومينات خاصة، وشعاراتك الفريدة، وتصاميم صفحات رئيسية مصممة خصيصاً لتناسب مؤسستك بدقة.
Stripe مبيعات التذاكر
قم ببيغ تذاكرك المدفوعة والمجانية بكل سلاسة مع ربط مباشر ومدمج مع بوابة Stripe، واستفد من ميزات أكواد الخصم، وتحديد الطاقة الاستيعابية، وقواعد التسعير المدرج.
تسجيل الدخول عبر QR
التحقق من حضور المشاركين عند الباب باستخدام تذاكر تحمل رمز QR وواجهة تسجيل دخول مدمجة مصممة للموظفين على الأجهزة المحمولة.
إدارة الطلبات
تتبع الطلبات، وإصدار المبالغ المستردة، وإعادة إرسال التذاكر، وتصدير قوائم الحضور لطباعة الشارات أو للمتابعات بعد الحدث.
تحليلات المبيعات
مراقبة مبيعات التذاكر والإيرادات واتجاهات الحضور في الوقت الفعلي باستخدام لوحات المعلومات المضمنة وتقارير كل حدث.
REST API و Webhooks
ادمج Hi.Events مع CRMs، أو القوائم البريدية، أو سير العمل المخصص، من خلال نظام REST API وخطاف ويب موثق.
لماذا تشغّل Hi.Events على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
تصفّح تطبيقات إضافية جاهزة للإطلاق
AureusERP
منصة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مفتوحة المصدر تغطي المالية، والموارد البشرية، والمخزون، والمبيعات، وإدارة علاقات العملاء (CRM)