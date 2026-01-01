إليك منصة Hi.Events، الحل العصري والمفتوح المصدر لإدارة الفعاليات وبيع التذاكر، والمصمم خصيصاً للمنظمين الذين يبحثون عن السيطرة المطلقة على فعالياتهم بعيداً عن الرسوم والعمولات المفروضة على كل تذكرة من قِبل المنصات التجارية. تغطي المنصة الدورة الكاملة لإدارة الفعالية — بدءاً من نشر صفحات الفعاليات وبيع التذاكر، وصولاً إلى تسجيل دخول الحضور وتحليل المبيعات — كل ذلك بسلاسة ومن خلال لوحة تحكم واحدة وموحدة.

إن استضافة Hi.Events ذاتياً على خادم الـ VPS الخاص بك يضمن بقاء بيانات الحضور، وإعدادات الدفع، ومحتوى الفعالية بالكامل تحت سيطرتك المباشرة. فبدلاً من خسارة نسبة مئوية من قيمة كل تذكرة لصالح مزودي خدمات SaaS، ستدفع تكلفة استضافة ثابتة للخادم بغض النظر عن حجم مبيعاتك من التذاكر، مع حرية كاملة في تخصيص المنصة بالكامل لتتوافق بدقة مع هويتك التجارية.