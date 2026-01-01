Mailpit هو أداة مفتوحة المصدر لاختبار البريد الإلكتروني وتصحيح الأخطاء، مصممة للمطورين. يقوم بتشغيل خادم SMTP مدمج يعترض جميع رسائل البريد الإلكتروني الصادرة من تطبيقاتك ويعرض الرسائل الملتقطة في صندوق بريد ويب نظيف وقابل للبحث — دون إرسال أي بريد إلى مستلمين حقيقيين. وهذا يجعل من الآمن اختبار تدفقات إشعارات البريد الإلكتروني، وتكرار قوالب البريد الإلكتروني، والتحقق من تكوينات SMTP في بيئات التطوير والتدريج.

Mailpit هو البديل الحديث الذي يتم صيانته بنشاط لـ MailHog (الذي لم يعد يتم صيانته). يأتي كملف ثنائي واحد خفيف الوزن مع مخزن رسائل سريع مدعوم بـ SQLite، وبحث نصي كامل، وعرض بريد إلكتروني بتنسيق HTML، وواجهة برمجة تطبيقات REST، ومصادقة SMTP وواجهة المستخدم الاختيارية — كل ذلك ببصمة ذاكرة ضئيلة.