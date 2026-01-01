نشر Mailpit بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة خفيفة لاختبار البريد الإلكتروني تلتقط رسائل SMTP وتعرضها في صندوق بريد وارد قائم على المتصفح.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Mailpit
Mailpit هو أداة مفتوحة المصدر لاختبار البريد الإلكتروني وتصحيح الأخطاء، مصممة للمطورين. يقوم بتشغيل خادم SMTP مدمج يعترض جميع رسائل البريد الإلكتروني الصادرة من تطبيقاتك ويعرض الرسائل الملتقطة في صندوق بريد ويب نظيف وقابل للبحث — دون إرسال أي بريد إلى مستلمين حقيقيين. وهذا يجعل من الآمن اختبار تدفقات إشعارات البريد الإلكتروني، وتكرار قوالب البريد الإلكتروني، والتحقق من تكوينات SMTP في بيئات التطوير والتدريج.
Mailpit هو البديل الحديث الذي يتم صيانته بنشاط لـ MailHog (الذي لم يعد يتم صيانته). يأتي كملف ثنائي واحد خفيف الوزن مع مخزن رسائل سريع مدعوم بـ SQLite، وبحث نصي كامل، وعرض بريد إلكتروني بتنسيق HTML، وواجهة برمجة تطبيقات REST، ومصادقة SMTP وواجهة المستخدم الاختيارية — كل ذلك ببصمة ذاكرة ضئيلة.
الميزات الرئيسية لـ Mailpit
التقاط بريد إلكتروني SMTP
يعمل كخادم SMTP مدمج يعترض البريد الصادر من أي تطبيق، مما يمنع التسليم العرضي إلى عناوين بريد إلكتروني حقيقية أثناء التطوير.
صندوق الوارد عبر المتصفح
عرض، بحث، وفحص جميع الرسائل الملتقطة في واجهة مستخدم ويب متجاوبة مع عرض HTML كامل، وعرض المصدر، وتصميم متوافق مع الجوال.
وصول REST API
استعلم عن الرسائل واحذفها وقم بإدارتها برمجيًا عبر واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة، مما يتيح التكامل مع مجموعات الاختبار الآلية وخطوط أنابيب CI/CD.
البحث بالنص الكامل
ابحث عبر سطور الموضوع وعناوين المرسل والمستلم ونص الرسالة لتحديد رسائل بريد إلكتروني معينة بسرعة أثناء الاختبار.
وسم الرسائل
وضع علامات تلقائية للرسائل حسب النوع — HTML، المرفقات، الصور المضمنة — لتصفية بصرية سريعة عبر كميات كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني التجريبية.
لماذا تشغّل Mailpit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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