Spoolman هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا لإدارة بكرات خيوط الطباعة ثلاثية الأبعاد. يوفر للمصنعين ومزارع الطباعة مخزونًا مركزيًا لكل بكرة — يتتبع الوزن، والمادة، واللون، والشركة المصنعة، والخيوط المتبقية حتى لا تبدأ طباعة أبدًا دون وجود ما يكفي من المواد. على عكس جداول البيانات أو الملاحظات اللاصقة، يخزن Spoolman كل شيء في قاعدة بيانات SQLite خفيفة الوزن، ويكشف عن واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة للتكامل مع Klipper و Moonraker، ويوفر واجهة مستخدم ويب يمكن الوصول إليها من أي متصفح على شبكتك.

استضافة Spoolman ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات المخزون خاصة ويمكن الوصول إليها دائمًا، بدون رسوم اشتراك أو مشاركة بيانات مع طرف ثالث. تحديثات WebSocket في الوقت الفعلي تعني أن كل عميل متصل يرى تغييرات المخزون على الفور.