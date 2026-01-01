انشر Spoolman بنقرة واحدة.
متتبع بكرات الفتيل ذاتي الاستضافة لعشاق الطباعة ثلاثية الأبعاد لإدارة المخزون والاستهلاك وملصقات رمز الاستجابة السريعة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Spoolman
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Spoolman
Spoolman هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا لإدارة بكرات خيوط الطباعة ثلاثية الأبعاد. يوفر للمصنعين ومزارع الطباعة مخزونًا مركزيًا لكل بكرة — يتتبع الوزن، والمادة، واللون، والشركة المصنعة، والخيوط المتبقية حتى لا تبدأ طباعة أبدًا دون وجود ما يكفي من المواد. على عكس جداول البيانات أو الملاحظات اللاصقة، يخزن Spoolman كل شيء في قاعدة بيانات SQLite خفيفة الوزن، ويكشف عن واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة للتكامل مع Klipper و Moonraker، ويوفر واجهة مستخدم ويب يمكن الوصول إليها من أي متصفح على شبكتك.
استضافة Spoolman ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات المخزون خاصة ويمكن الوصول إليها دائمًا، بدون رسوم اشتراك أو مشاركة بيانات مع طرف ثالث. تحديثات WebSocket في الوقت الفعلي تعني أن كل عميل متصل يرى تغييرات المخزون على الفور.
الميزات الرئيسية لـ Spoolman
تتبع مخزون البكرات
سجل الشركة المصنعة، والمادة، واللون، والوزن، والخيوط المتبقية لكل بكرة حتى تعرف دائمًا ما هو متاح قبل بدء الطباعة.
تكامل Klipper و Moonraker
يتكامل REST API بشكل أصلي مع Klipper و Moonraker بحيث يمكن لطابعتك ثلاثية الأبعاد تسجيل استخدام البكرة تلقائيًا دون تسجيل يدوي.
مولد ملصقات رمز الاستجابة السريعة
اطبع ملصقات QR لاصقة لكل بكرة — مسح سريع من أي متصفح جوال يعرض ملف المواد الكامل والوزن المتبقي.
تحديثات WebSocket في الوقت الحقيقي
تُرسل تغييرات المخزون إلى جميع العملاء المتصلين فورًا عبر WebSockets، مما يحافظ على مزامنة لوحات المعلومات والمقسمات دون تحديث يدوي.
خلفيات قواعد بيانات متعددة
الافتراضي هو SQLite بدون تهيئة لإعدادات المستخدم الفردي، مع دعم اختياري لـ PostgreSQL و MariaDB لمزارع الطباعة المشتركة وأحجام الكتابة الأعلى.
لماذا تشغّل Spoolman على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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