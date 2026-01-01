mStream هو خادم بث موسيقى خفيف الوزن يعتمد على Node.js، يركز على إتاحة مجموعتك عبر الإنترنت بأقل قدر من الإعداد. ضع موسيقاك في مجلد المكتبة وسيقوم mStream تلقائيًا بمسحها وفهرستها وتقديمها عبر مشغل ويب نظيف ومتجاوب — بالإضافة إلى تطبيقات iOS و Android الأصلية التي تستخدم نفس واجهة برمجة التطبيقات الخلفية للاستماع دون اتصال وتشغيل متواصل على الهاتف المحمول.

تمنحك استضافة mStream ذاتيًا على خادم VPS وصولاً خاصًا ومتاحًا دائمًا إلى مكتبة الموسيقى الخاصة بك من أي جهاز، دون قيود التخزين أو حدود الأجهزة أو تقلبات التراخيص التي تفرضها خدمات البث التجارية. يعطي الوضع العام الافتراضي الأولوية لسهولة الاستخدام الفورية؛ ويمكن إضافة حسابات لكل مستخدم عبر واجهة المستخدم الإدارية بمجرد أن تقرر عرض الخادم للعامة.