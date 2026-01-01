انشر mStream بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم بث موسيقى ذاتي الاستضافة خفيف الوزن مع مشغل ويب نظيف وتطبيقات جوال أصلية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ mStream
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام mStream
mStream هو خادم بث موسيقى خفيف الوزن يعتمد على Node.js، يركز على إتاحة مجموعتك عبر الإنترنت بأقل قدر من الإعداد. ضع موسيقاك في مجلد المكتبة وسيقوم mStream تلقائيًا بمسحها وفهرستها وتقديمها عبر مشغل ويب نظيف ومتجاوب — بالإضافة إلى تطبيقات iOS و Android الأصلية التي تستخدم نفس واجهة برمجة التطبيقات الخلفية للاستماع دون اتصال وتشغيل متواصل على الهاتف المحمول.
تمنحك استضافة mStream ذاتيًا على خادم VPS وصولاً خاصًا ومتاحًا دائمًا إلى مكتبة الموسيقى الخاصة بك من أي جهاز، دون قيود التخزين أو حدود الأجهزة أو تقلبات التراخيص التي تفرضها خدمات البث التجارية. يعطي الوضع العام الافتراضي الأولوية لسهولة الاستخدام الفورية؛ ويمكن إضافة حسابات لكل مستخدم عبر واجهة المستخدم الإدارية بمجرد أن تقرر عرض الخادم للعامة.
الميزات الرئيسية لـ mStream
مكتبة الإسقاط والبث
أضف الملفات إلى مجلد الموسيقى ويقوم mStream بالتقاطها تلقائيًا — لا توجد خطوة استيراد يدوية، ولا ماسح ضوئي لمكتبة الوسائط لتهيئته أولاً.
تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية
تتصل تطبيقات iOS و Android الرسمية بخادمك لتشغيل الوسائط دون اتصال بالإنترنت، والانتقالات السلسة، والتحويل البرمجي الملائم للشبكات الخلوية.
حسابات متعددة المستخدمين
تتيح الحسابات الاختيارية لكل مستخدم، مع التحكم في الوصول لكل مكتبة، للأسر مشاركة خادم واحد دون دمج مجموعات الموسيقى.
مشغل ويب متجاوب
مشغل HTML5 حديث يعمل بسلاسة على متصفحات سطح المكتب والجوال مع قوائم التشغيل والبحث وغلاف الألبوم والتبديل العشوائي.
واجهة المستخدم الإدارية للضبط
تتحكم واجهة الإدارة المباشرة في تبديل الوضع العام، وعمليات التحميل، وتعديلات الملفات، وتأمين الحساب دون إعادة تشغيل الخادم.
لماذا تشغّل mStream على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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