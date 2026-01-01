نشر Cloudflared بتثبيت بنقرة واحدة.
برنامج Cloudflare Tunnel الخفي الذي يعرض الخدمات بأمان إلى الإنترنت دون فتح منافذ جدار الحماية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Cloudflared
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Cloudflared
Cloudflared هو برنامج العميل الخفي (daemon) لـ Cloudflare Tunnel، حيث ينشئ اتصالات مشفرة صادرة فقط من خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى شبكة حافة Cloudflare. من خلال توجيه كل حركة المرور عبر Cloudflare قبل أن تصل إلى خادمك الأصلي، تحصل على حماية مدمجة ضد هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (DDoS) وتغطية جدار حماية تطبيقات الويب (WAF) دون الحاجة إلى فتح منافذ جدار الحماية الواردة أو كشف عنوان IP لخادمك.
استضافة برنامج Cloudflared الخفي ذاتيًا على خادم VPS توفر نفقًا مستقرًا ويعمل دائمًا، ولا يخضع لقيود الموثوقية لاتصالات الإنترنت المنزلية. يتم تخزين رموز Cloudflare المميزة وتكوين النفق الخاص بك على بنية تحتية تتحكم فيها، وتجعل واجهة المستخدم الرسومية المضمنة الإعداد الأولي والإدارة المستمرة أمرًا سهلاً دون استخدام سطر الأوامر.
الميزات الرئيسية لـ Cloudflared
لا حاجة لمنافذ واردة
تنشأ جميع الاتصالات صادرة من خادمك، مما يلغي الحاجة إلى فتح قواعد جدار الحماية أو تكوين إعادة توجيه منفذ NAT.
حماية IP المصدر
تصل حركة المرور إلى خادمك فقط عبر Cloudflare، مما يخفي عنوان IP الخاص بخادمك الافتراضي (VPS) عن الماسحات الضوئية ومحاولات الهجوم المباشر.
حماية DDoS مدمجة
Cloudflare تمتص الهجمات الحجمية عند الحافة قبل وصول أي حركة مرور إلى خادم المصدر الخاص بك.
تكامل الثقة المعدومة
ربط الأنفاق بـ Cloudflare Access لفرض المصادقة المستندة إلى الهوية على أي خدمة داخلية بدون VPN.
تكوين عبر الويب
إدارة رموز النفق والمسارات عبر واجهة مستخدم ويب مضمنة دون الحاجة إلى سطر الأوامر.
لماذا تشغّل Cloudflared على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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