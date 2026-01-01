Cloudflared هو برنامج العميل الخفي (daemon) لـ Cloudflare Tunnel، حيث ينشئ اتصالات مشفرة صادرة فقط من خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى شبكة حافة Cloudflare. من خلال توجيه كل حركة المرور عبر Cloudflare قبل أن تصل إلى خادمك الأصلي، تحصل على حماية مدمجة ضد هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (DDoS) وتغطية جدار حماية تطبيقات الويب (WAF) دون الحاجة إلى فتح منافذ جدار الحماية الواردة أو كشف عنوان IP لخادمك.

استضافة برنامج Cloudflared الخفي ذاتيًا على خادم VPS توفر نفقًا مستقرًا ويعمل دائمًا، ولا يخضع لقيود الموثوقية لاتصالات الإنترنت المنزلية. يتم تخزين رموز Cloudflare المميزة وتكوين النفق الخاص بك على بنية تحتية تتحكم فيها، وتجعل واجهة المستخدم الرسومية المضمنة الإعداد الأولي والإدارة المستمرة أمرًا سهلاً دون استخدام سطر الأوامر.