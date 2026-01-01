Jellystat هو تطبيق إحصائيات مفتوح المصدر مصمم خصيصًا لخادم وسائط Jellyfin، مستوحى من أسلوب تحليلات Tautulli لـ Plex. يتصل بواجهة برمجة تطبيقات خادم Jellyfin الخاص بك ويجمع باستمرار بيانات التشغيل ونشاط المستخدم ومعلومات المكتبة، ويقدم كل ذلك من خلال رسوم بيانية تفاعلية ولوحات معلومات مفصلة لكل مستخدم.

استضافة Jellystat ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تبقي سجل المشاهدة وتحليلات الخادم لديك تحت سيطرتك الكاملة، بعيدًا عن خدمات التتبع التابعة لجهات خارجية. تحافظ قاعدة بيانات PostgreSQL المرفقة على بيانات التشغيل التاريخية عبر تحديثات الحاويات، ويحفظ نظام النسخ الاحتياطي المدمج إحصائياتك وتكوينك، لذا تظل التحليلات موجودة بعد الترقيات والترحيلات دون الحاجة إلى عمليات تصدير يدوية.