نشر Jellystat بنقرة واحدة.
لوحة تحكم إحصائيات ورؤى مفتوحة المصدر لخادم وسائط Jellyfin مع تتبع مفصل للتشغيل وتحليلات المستخدمين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Jellystat
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Jellystat
Jellystat هو تطبيق إحصائيات مفتوح المصدر مصمم خصيصًا لخادم وسائط Jellyfin، مستوحى من أسلوب تحليلات Tautulli لـ Plex. يتصل بواجهة برمجة تطبيقات خادم Jellyfin الخاص بك ويجمع باستمرار بيانات التشغيل ونشاط المستخدم ومعلومات المكتبة، ويقدم كل ذلك من خلال رسوم بيانية تفاعلية ولوحات معلومات مفصلة لكل مستخدم.
استضافة Jellystat ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تبقي سجل المشاهدة وتحليلات الخادم لديك تحت سيطرتك الكاملة، بعيدًا عن خدمات التتبع التابعة لجهات خارجية. تحافظ قاعدة بيانات PostgreSQL المرفقة على بيانات التشغيل التاريخية عبر تحديثات الحاويات، ويحفظ نظام النسخ الاحتياطي المدمج إحصائياتك وتكوينك، لذا تظل التحليلات موجودة بعد الترقيات والترحيلات دون الحاجة إلى عمليات تصدير يدوية.
الميزات الرئيسية لـ Jellystat
تتبع التشغيل
يتم تسجيل كل بث من Jellyfin مع المستخدم، العنصر، الجهاز، ومدة المشاهدة ليكون لديك سجل كامل لنشاط خادم الوسائط.
رؤى نشاط المستخدم
تعرض لوحات معلومات كل مستخدم وقت المشاهدة والمحتوى المفضل وأنماط المشاهدة لجميع أفراد الأسرة، وذلك لتوفير تفاصيل شفافة عن استخدام الوسائط.
إحصائيات المكتبة
تحليلات مفصلة للأفلام والبرامج والمحتويات الأخرى حسب النوع، وبرنامج الترميز والدقة تكشف عن شكل مكتبة الوسائط الخاصة بك.
النسخ الاحتياطية المدمجة
نسخ احتياطي واستعادة بنقرة واحدة لقاعدة بيانات Jellystat يحافظ على إحصائياتك التاريخية آمنة عبر الترقيات والترحيلات وتغييرات المضيف.
المصادقة الآمنة
تسجيل الدخول المستند إلى JWT يحمي لوحة تحكم التحليلات من الوصول العام دون الاعتماد على حسابات مستخدمي Jellyfin لتسجيل الدخول.
لماذا تشغّل Jellystat على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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