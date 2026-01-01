انشر Mbin بنقرة واحدة.
منصة تجميع روابط ونقاش موحدة ومستضافة ذاتيًا مبنية على ActivityPub — وهي نسخة مطورة من Kbin يقودها المجتمع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Mbin
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Mbin
Mbin هو مجمع محتوى مفتوح المصدر وموحد يجمع بين مشاركة الروابط والمناقشات المتسلسلة والتصويت والتدوين المصغر على منصة واحدة. بصفته نسخة مطورة من Kbin يتم صيانتها بواسطة المجتمع، فإنه يدعم ActivityPub بشكل أصلي، بحيث تتفاعل نسختك مع Lemmy وMastodon وPeerTube وPixelfed والشبكة الفيدرالية الأوسع دون الحاجة إلى جسور أو إعدادات إضافية.
يمنحك تشغيل Mbin على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ركنًا مستقلاً في الشبكة الفيدرالية حيث تضع القواعد، وتدير المجلات، وتحتفظ بكل منشور وتصويت في قاعدة بيانات تملكها. لا توجد شركة مركزية، ولا إعلانات، ولا إعادة ترتيب لخلاصات الأخبار بواسطة الخوارزميات، ولا شروط منصة يمكن أن تتغير دون إشعار.
الميزات الرئيسية لـ Mbin
اتحاد ActivityPub
يدعم ActivityPub الأصلي ربط مثيلك بـ Lemmy و Mastodon و PeerTube و Pixelfed وكل خوادم الفيديفيرس المتوافقة الأخرى.
مجلات ومواضيع
تنظيم المحتوى في مجلات قائمة على المواضيع مع تعليقات متسلسلة على غرار Reddit، والتصويت، وتجربة مجمّع روابط مألوفة.
تدوين مصغر مدمج
انشر تحديثات قصيرة جنبًا إلى جنب مع سلاسل المحتوى الطويلة واجعل كلاهما يصل إلى نفس الجمهور الموحد من حساب واحد.
ضوابط الإشراف والاتحاد
مشرفو كل مجلة على حدة، وأدوات الإدارة على مستوى المنصة، وقوائم السماح أو الحظر الخاصة بالاتحاد تتيح لك تشكيل المجتمع الذي ترغب في استضافته.
OAuth و REST API
خادم OAuth 2.0 عالي المستوى وواجهة برمجة تطبيقات REST موثقة يمكّنان عملاء الجوال التابعين لجهات خارجية والروبوتات وعمليات التكامل.
مفتوح المصدر وبقيادة المجتمع
مرخص بموجب AGPL ويتم صيانته بواسطة مجتمع نشط من المساهمين بعد الانفصال عن Kbin — لا يوجد اعتماد على بائع واحد.
لماذا تشغّل Mbin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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