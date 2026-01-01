نشر Restreamer بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم بث مباشر مفتوح المصدر يستقبل الفيديو من أي مصدر ويدفعه في نفس الوقت إلى يوتيوب، وتويتش، ونقاط نهاية RTMP المخصصة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Restreamer
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Restreamer
Restreamer هو خادم بث مباشر مفتوح المصدر تم تطويره بواسطة datarhei، ويوفر إمكانيات بث على مستوى المؤسسات من خلال واجهة ويب سهلة الوصول. يستقبل الفيديو من كاميرات الويب وكاميرات IP والبث المباشر، ويحول بين بروتوكولات RTMP وHLS وSRT وWebRTC، ويوزع في نفس الوقت على منصات متعددة — يوتيوب، تويتش، فيسبوك لايف، أو أي وجهة RTMP مخصصة — من مصدر واحد.
يؤدي استضافة Restreamer ذاتيًا إلى إلغاء الرسوم الشهرية لخدمات البث المتعدد التجارية ويحافظ على خلاصات الفيديو بعيدًا عن منصات الطرف الثالث تمامًا، وهو أمر مهم للبث السري مثل التدريب الداخلي أو الأحداث الخاصة أو الإعلانات قبل الإصدار. يضمن عرض النطاق الترددي المخصص للخادم الافتراضي الخاص (VPS) معدلات بت مستقرة وجودة بث متسقة لا يمكن لبيئات الاستضافة المشتركة ضمانها.
الميزات الرئيسية لـ Restreamer
البث متعدد المنصات
دفع مصدر فيديو واحد إلى YouTube وTwitch وFacebook Live ونقاط نهاية RTMP المخصصة في وقت واحد دون تشغيل مثيلات متعددة للمشفر.
تحويل البروتوكول
اقبل تنسيقات RTMP أو SRT أو غيرها من تنسيقات الإدخال وأخرج HLS أو WebRTC أو RTMP حتى يتمكن أي جهاز مشاهدة أو منصة من استقبال البث الخاص بك.
إعادة الاتصال التلقائي
يتعامل مع انقطاعات الشبكة وتوقف المصدر دون تدخل يدوي، مما يحافظ على استمرار البث خلال الأعطال العابرة.
الإدارة عبر الويب
قم بتكوين المصادر والوجهات وإعدادات الترميز عبر واجهة متصفح دون الحاجة إلى معرفة سطر الأوامر أو إعداد برامج بث معقدة.
تسجيل البث
أرشفة البث المباشر مباشرة إلى التخزين الدائم لإعادة التشغيل بعد الحدث، أو الاحتفاظ لأغراض الامتثال، أو إعادة استخدام المحتوى بدون خدمات إضافية.
لماذا تشغّل Restreamer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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