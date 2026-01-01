Restreamer هو خادم بث مباشر مفتوح المصدر تم تطويره بواسطة datarhei، ويوفر إمكانيات بث على مستوى المؤسسات من خلال واجهة ويب سهلة الوصول. يستقبل الفيديو من كاميرات الويب وكاميرات IP والبث المباشر، ويحول بين بروتوكولات RTMP وHLS وSRT وWebRTC، ويوزع في نفس الوقت على منصات متعددة — يوتيوب، تويتش، فيسبوك لايف، أو أي وجهة RTMP مخصصة — من مصدر واحد.

يؤدي استضافة Restreamer ذاتيًا إلى إلغاء الرسوم الشهرية لخدمات البث المتعدد التجارية ويحافظ على خلاصات الفيديو بعيدًا عن منصات الطرف الثالث تمامًا، وهو أمر مهم للبث السري مثل التدريب الداخلي أو الأحداث الخاصة أو الإعلانات قبل الإصدار. يضمن عرض النطاق الترددي المخصص للخادم الافتراضي الخاص (VPS) معدلات بت مستقرة وجودة بث متسقة لا يمكن لبيئات الاستضافة المشتركة ضمانها.