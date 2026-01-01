نشر Typebot بنقرة واحدة.
منشئ روبوتات الدردشة بدون الحاجة إلى برمجة لإنشاء نماذج محادثة واستبيانات وتجارب دردشة تفاعلية يمكنك استضافتها بنفسك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Typebot
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Typebot
Typebot هو منشئ نماذج محادثة ذاتي الاستضافة يحل محل نماذج HTML الثابتة بتدفقات تفاعلية شبيهة بالدردشة. باستخدام محرر اللوحة بالسحب والإفلات الخاص به، يمكن للفرق تصميم محادثات متعددة الخطوات مع تفرعات شرطية ومتغيرات مخصصة وتكاملات أصلية — دون كتابة أي تعليمات برمجية. يتم شحن المنصة كخدمتين: منشئ لتصميم وإدارة التدفقات، وعارض يقدم روبوتات الدردشة المنشورة مباشرة للمستخدمين النهائيين.
تمنحك استضافة Typebot ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لبيانات الإرسال وتحميلات الملفات وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API) بدون رسوم لكل إرسال وبدون عمليات نقل بيانات لطرف ثالث. تعمل تدفقاتك على نطاقك الخاص، وبخصوصية تامة، بدون قيود مصطنعة على مساحات العمل أو أعضاء الفريق أو الروبوتات المنشورة.
الميزات الرئيسية لـ Typebot
مُنشئ التدفق المرئي
تصميم محادثات متفرعة باستخدام محرر لوحة الرسم مع أكثر من 30 نوعًا من الكتل بما في ذلك المدخلات، والشروط، وتضمينات الوسائط، وجمع المدفوعات.
تكاملات أصلية
ربط التدفقات مباشرة بـ OpenAI، وجداول بيانات Google، وتحليلات Google، وخطافات الويب، وZapier، وMake.com دون مغادرة المحرر.
المنطق الشرطي
تفرع مسارات المحادثة بناءً على إجابات المستخدمين، أو المتغيرات، أو استجابات واجهة برمجة التطبيقات (API) لتقديم تجارب مخصصة بالكامل.
أوضاع تضمين مرنة
انشر روبوتات الدردشة كتراكبات منبثقة، أو أدوات جانبية، أو دردشة بملء الصفحة، أو تضمينات مضمنة على أي موقع ويب أو تطبيق ويب.
التحليلات في الوقت الحقيقي
تتبع معدلات الإرسال ونقاط التوقف ومسارات الإكمال لكل تدفق منشور من لوحة التحكم.
مساحات عمل الفريق
تنظيم سير العمل عبر مساحات عمل متعددة ومعزولة مع صلاحيات وصول مبنية على الأدوار لفرق أو عملاء مختلفين.
لماذا تشغّل Typebot على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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