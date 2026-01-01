Typebot هو منشئ نماذج محادثة ذاتي الاستضافة يحل محل نماذج HTML الثابتة بتدفقات تفاعلية شبيهة بالدردشة. باستخدام محرر اللوحة بالسحب والإفلات الخاص به، يمكن للفرق تصميم محادثات متعددة الخطوات مع تفرعات شرطية ومتغيرات مخصصة وتكاملات أصلية — دون كتابة أي تعليمات برمجية. يتم شحن المنصة كخدمتين: منشئ لتصميم وإدارة التدفقات، وعارض يقدم روبوتات الدردشة المنشورة مباشرة للمستخدمين النهائيين.

تمنحك استضافة Typebot ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لبيانات الإرسال وتحميلات الملفات وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API) بدون رسوم لكل إرسال وبدون عمليات نقل بيانات لطرف ثالث. تعمل تدفقاتك على نطاقك الخاص، وبخصوصية تامة، بدون قيود مصطنعة على مساحات العمل أو أعضاء الفريق أو الروبوتات المنشورة.