خصم يصل إلى 69% على Usertour

انشر Usertour بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة استضافة ذاتية لإعداد المستخدمين لبناء جولات تعريفية بالمنتج داخل التطبيق، وقوائم تحقق، واستبيانات دون الحاجة إلى بائعين خارجيين.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Usertour بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Usertour

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD217.99
MAD82.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD217.99
MAD82.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Usertour

Usertour هي منصة مفتوحة المصدر لإعداد المستخدمين وتفاعلهم مع المنتج، تتيح لفرق المنتجات إنشاء جولات داخل التطبيق، وقوائم تحقق، واستبيانات، ومشغلات مباشرة داخل تطبيق الويب الخاص بهم — دون أي عنق زجاجة هندسي لكل تدفق جديد. إنها بديل مستضاف ذاتيًا لـ Appcues و Userpilot و Userflow، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في بيانات إعداد المستخدمين ويزيل تسعير الدفع لكل مستخدم نشط شهريًا (MAU).

استضافة Usertour ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات سلوك المستخدم وتحليلات إعداد المستخدمين تبقى على بنيتك التحتية. بذلك تتجنب تتبع أطراف ثالثة لمستخدميك، وتلبي متطلبات إقامة البيانات، ولا تواجه أبدًا حاجزًا سعريًا مع نمو قاعدة مستخدميك. يتيح لك دعم البيئات المتعددة اختبار التدفقات بأمان في بيئة الاختبار قبل ترويجها إلى بيئة الإنتاج.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Usertour

جولات المنتج داخل التطبيق

أنشئ جولات إرشادية تفاعلية خطوة بخطوة توجه المستخدمين الجدد إلى أول لحظة قيمة لهم دون كتابة تعليمات برمجية لكل تدفق.

قوائم مراجعة الإعداد

أنشئ قوائم تحقق قائمة على المهام تُظهر الميزات الرئيسية وتتبع تقدم كل مستخدم خلال رحلة الإعداد.

الاستهداف المتقدم للمستخدمين

قسّم المستخدمين حسب السمات والأحداث المخصصة لعرض التدفق الصحيح للمستخدم المناسب في الوقت المناسب تمامًا.

تحليلات التدفق

تتبع المشاهدات، وعمليات الإكمال، ومعدلات التوقف لكل تدفق لتحديد بدقة أين ينقطع المستخدمون.

دعم متعدد البيئات

حافظ على بيئات إنتاج وتطوير منفصلة حتى يمكن اختبار التدفقات بدقة قبل أن تصل إلى المستخدمين الحقيقيين.

استبيانات داخل التطبيق

اجمع الملاحظات السياقية باستخدام استبيانات يتم تشغيلها بواسطة إجراءات مستخدم محددة، أو أحداث الإكمال، أو قواعد تستند إلى الوقت.

لماذا تشغّل Usertour على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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