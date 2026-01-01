انشر Usertour بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة استضافة ذاتية لإعداد المستخدمين لبناء جولات تعريفية بالمنتج داخل التطبيق، وقوائم تحقق، واستبيانات دون الحاجة إلى بائعين خارجيين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Usertour
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Usertour
Usertour هي منصة مفتوحة المصدر لإعداد المستخدمين وتفاعلهم مع المنتج، تتيح لفرق المنتجات إنشاء جولات داخل التطبيق، وقوائم تحقق، واستبيانات، ومشغلات مباشرة داخل تطبيق الويب الخاص بهم — دون أي عنق زجاجة هندسي لكل تدفق جديد. إنها بديل مستضاف ذاتيًا لـ Appcues و Userpilot و Userflow، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في بيانات إعداد المستخدمين ويزيل تسعير الدفع لكل مستخدم نشط شهريًا (MAU).
استضافة Usertour ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات سلوك المستخدم وتحليلات إعداد المستخدمين تبقى على بنيتك التحتية. بذلك تتجنب تتبع أطراف ثالثة لمستخدميك، وتلبي متطلبات إقامة البيانات، ولا تواجه أبدًا حاجزًا سعريًا مع نمو قاعدة مستخدميك. يتيح لك دعم البيئات المتعددة اختبار التدفقات بأمان في بيئة الاختبار قبل ترويجها إلى بيئة الإنتاج.
الميزات الرئيسية لـ Usertour
جولات المنتج داخل التطبيق
أنشئ جولات إرشادية تفاعلية خطوة بخطوة توجه المستخدمين الجدد إلى أول لحظة قيمة لهم دون كتابة تعليمات برمجية لكل تدفق.
قوائم مراجعة الإعداد
أنشئ قوائم تحقق قائمة على المهام تُظهر الميزات الرئيسية وتتبع تقدم كل مستخدم خلال رحلة الإعداد.
الاستهداف المتقدم للمستخدمين
قسّم المستخدمين حسب السمات والأحداث المخصصة لعرض التدفق الصحيح للمستخدم المناسب في الوقت المناسب تمامًا.
تحليلات التدفق
تتبع المشاهدات، وعمليات الإكمال، ومعدلات التوقف لكل تدفق لتحديد بدقة أين ينقطع المستخدمون.
دعم متعدد البيئات
حافظ على بيئات إنتاج وتطوير منفصلة حتى يمكن اختبار التدفقات بدقة قبل أن تصل إلى المستخدمين الحقيقيين.
استبيانات داخل التطبيق
اجمع الملاحظات السياقية باستخدام استبيانات يتم تشغيلها بواسطة إجراءات مستخدم محددة، أو أحداث الإكمال، أو قواعد تستند إلى الوقت.
لماذا تشغّل Usertour على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."