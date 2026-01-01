CryptPad هو مجموعة مكتبية تعاونية مفتوحة المصدر ومشفرة من طرف إلى طرف. على عكس محررات السحابة التي تخزن المستندات بنص عادي على الخادم، يقوم CryptPad بتشفير كل شيء في المتصفح قبل أن يصل إلى الخادم — مما يعني أن المضيف لا يمكنه أبدًا الوصول إلى ما يكتبه المستخدمون أو يرسمونه أو ينشئونه. هذه البنية التي لا تعتمد على المعرفة الصفرية تجعلها مناسبة للفرق التي تتعامل مع المعلومات الحساسة، والمنظمات الخاضعة للوائح بيانات صارمة، أو أي شخص يرغب في التعاون في الوقت الفعلي دون الوثوق بمزود خدمة بمحتواه.

استضافة CryptPad ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في مستندات فريقك وبيانات المستخدم والتخزين — بدون قيود على الاستخدام، وبدون رسوم اشتراك، وبدون اعتماد على سحابة خارجية.