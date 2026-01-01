انشر كريبت باد بتثبيت بنقرة واحدة.
مجموعة مكتبية تعاونية مشفرة من طرف إلى طرف حيث لا يرى الخادم أبدًا محتوى مستنداتك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ CryptPad
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام CryptPad
CryptPad هو مجموعة مكتبية تعاونية مفتوحة المصدر ومشفرة من طرف إلى طرف. على عكس محررات السحابة التي تخزن المستندات بنص عادي على الخادم، يقوم CryptPad بتشفير كل شيء في المتصفح قبل أن يصل إلى الخادم — مما يعني أن المضيف لا يمكنه أبدًا الوصول إلى ما يكتبه المستخدمون أو يرسمونه أو ينشئونه. هذه البنية التي لا تعتمد على المعرفة الصفرية تجعلها مناسبة للفرق التي تتعامل مع المعلومات الحساسة، والمنظمات الخاضعة للوائح بيانات صارمة، أو أي شخص يرغب في التعاون في الوقت الفعلي دون الوثوق بمزود خدمة بمحتواه.
استضافة CryptPad ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في مستندات فريقك وبيانات المستخدم والتخزين — بدون قيود على الاستخدام، وبدون رسوم اشتراك، وبدون اعتماد على سحابة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ CryptPad
تشفير المعرفة الصفرية
يتم تشفير جميع محتويات المستندات في المتصفح قبل وصولها إلى الخادم، لذلك لا يمكن للمضيف — بما في ذلك أنت — قراءة المستندات المخزنة أبدًا.
حزمة مكتبية كاملة
أنشئ وتعاون في مستندات نصية منسقة، وجداول بيانات، وعروض تقديمية، وملفات تعليمات برمجية، ولوحات كانبان، ولوحات بيضاء، ونماذج — كل ذلك في الوقت الفعلي.
تعاون الضيوف
شارك أي مستند عبر رابط ويمكن للمتعاونين التعديل دون الحاجة إلى تسجيل حساب، مع الحفاظ على التشفير الكامل من طرف إلى طرف طوال الوقت.
محركات الفريق
تنظيم المستندات في محركات أقراص الفريق المشتركة مع هياكل المجلدات وأذونات الوصول الدقيقة لأعضاء أو مجموعات مختلفة.
لا يوجد تخزين للخادم بنص عادي
حتى لو تم اختراق الخادم، تظل البيانات المخزنة نصًا مشفرًا لا يمكن قراءته بدون مفاتيح التشفير التي يمتلكها العملاء فقط.
لماذا تشغّل CryptPad على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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