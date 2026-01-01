Pingvin Share هو منصة حديثة لاستضافة ومشاركة الملفات ذاتيًا، توفر لك بديلاً يحترم خصوصيتك لخدمات مثل WeTransfer وDropbox Transfer وFirefox Send. شارك ملفات بأي حجم عبر روابط آمنة ومحددة بوقت، مع تواريخ انتهاء صلاحية قابلة للتكوين، وحدود للزوار، وحماية بكلمة مرور — كل ذلك دون الحاجة إلى الرفع إلى خوادم طرف ثالث.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عدم وجود قيود على حجم الملفات تفرضها مستويات الاشتراك، ولا خطر من فحص المحتوى أو حذفه، والامتثال الكامل لمتطلبات إقامة البيانات. تتيح روابط المشاركة العكسية للآخرين الرفع إليك مباشرةً، ويدعم تكامل OIDC وLDAP سير عمل مصادقة المؤسسات جاهزًا للاستخدام.