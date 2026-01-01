انشر Pingvin Share بتثبيت بنقرة واحدة.
بديل لـ WeTransfer مستضاف ذاتيًا لمشاركة الملفات بأي حجم عبر روابط آمنة ومحددة بوقت، مع حماية بكلمة مرور وبدون تخزين من طرف ثالث.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Pingvin Share
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.
ما يمكنك بناؤه باستخدام Pingvin Share
Pingvin Share هو منصة حديثة لاستضافة ومشاركة الملفات ذاتيًا، توفر لك بديلاً يحترم خصوصيتك لخدمات مثل WeTransfer وDropbox Transfer وFirefox Send. شارك ملفات بأي حجم عبر روابط آمنة ومحددة بوقت، مع تواريخ انتهاء صلاحية قابلة للتكوين، وحدود للزوار، وحماية بكلمة مرور — كل ذلك دون الحاجة إلى الرفع إلى خوادم طرف ثالث.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عدم وجود قيود على حجم الملفات تفرضها مستويات الاشتراك، ولا خطر من فحص المحتوى أو حذفه، والامتثال الكامل لمتطلبات إقامة البيانات. تتيح روابط المشاركة العكسية للآخرين الرفع إليك مباشرةً، ويدعم تكامل OIDC وLDAP سير عمل مصادقة المؤسسات جاهزًا للاستخدام.
الميزات الرئيسية لـ Pingvin Share
لا توجد قيود على حجم الملفات
شارك الملفات بأي حجم مقيدًا فقط بمساحة قرص VPS الخاص بك، بدون حدود نقل لكل ملف أو شهريًا.
روابط آمنة لوقت محدود
عيّن تواريخ انتهاء الصلاحية وحدود الزوار لكل مشاركة بحيث تتوقف الروابط عن العمل تلقائيًا بعد استيفاء الشروط التي اخترتها.
حماية كلمة المرور
احمِ المشاركات الحساسة بكلمة مرور حتى يتمكن المستلمون المقصودون فقط من الوصول إلى الملفات التي تم تنزيلها.
أسهم عكسية
أنشئ روابط تحميل تتيح للآخرين إرسال الملفات إليك مباشرةً دون الحاجة إلى حساب أو الكشف عن مساحة التخزين الخاصة بك.
المصادقة المؤسسية
يتيح تكامل OIDC و LDAP للمؤسسات استخدام موفري الهوية الحاليين لإدارة الوصول المركزية.
لماذا تشغّل Pingvin Share على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
موقع الخادم الموصى به:
جارٍ التحقق...
انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا
اشترك براحة بال تامة مع ضمان إعادة الأموال خلال 30 يوماً. لمعرفة الشروط، يُرجى مراجعة سياسة الاسترداد لدينا.
تصفّح تطبيقات إضافية جاهزة للإطلاق
AList
خادم WebDAV وقائمة ملفات ذاتي الاستضافة يدعم أكثر من 30 واجهة تخزين خلفيةنشر
AnonUpload
AnonUpload هو تطبيق آمن لمشاركة الملفات بشكل مجهول دون متطلبات قاعدة بياناتنشر
ArchiveBox
حل أرشفة إنترنت مستضاف ذاتيًا لحفظ صفحات الويب والوسائطنشر