انشر Mixpost بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة ذاتية الاستضافة لجدولة وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، مصممة كبديل لـ Buffer و Hootsuite وغيرها من أدوات الجدولة التجارية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Mixpost
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Mixpost
Mixpost عبارة عن منصة استضافة ذاتية لجدولة وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تم بناؤها كبديل مجاني لـ Buffer وHootsuite وغيرها من أدوات جدولة وسائل التواصل الاجتماعي التجارية. تتيح للوكالات والمسوقين والمبدعين الأفراد تخطيط وجدولة ونشر المحتوى عبر شبكات اجتماعية متعددة من تقويم واحد دون رسوم لكل حساب، أو قيود على المنشورات، أو حصص تحليلية. توفر واجهة المستخدم النظيفة على الويب جدولة مرئية للمحتوى، ومكتبة وسائط، وقوالب منشورات، وعرض معاينة لكل منصة.
استضافة Mixpost ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل منشور، وقائمة انتظار مجدولة، وحدث تحليلي، وحساب اجتماعي متصل داخل بنيتك التحتية بدلاً من المرور عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية قد تغير الأسعار أو تفرض قيودًا على معدل واجهة برمجة التطبيقات (API).
الميزات الرئيسية لـ Mixpost
جدولة متعددة المنصات
جدولة المنشورات إلى تويتر/إكس، فيسبوك، إنستغرام، لينكدإن، ماستودون، والمزيد من تقويم موحد مع معاينة وتخصيص لكل منصة.
تقويم السحب والإفلات
تقويم محتوى مرئي مع إعادة جدولة بالسحب والإفلات، وفئات مرمزة بالألوان، وعمليات مجمعة لتنظيم الحملات عبر أسابيع متعددة.
مكتبة الوسائط
مكتبة وسائط مدمجة مع تحميل الصور ومقاطع الفيديو، والكشف التلقائي عن التنسيق، وأصول قابلة لإعادة الاستخدام عبر المنشورات والقوالب.
مساحات عمل متعددة
تنظيم الحسابات والحملات في مساحات عمل منفصلة مع أذونات مستخدم لكل مساحة عمل — مثالي للوكالات التي تدير العديد من العملاء.
سير عمل الموافقات
تتيح قوائم الموافقة الاختيارية لأعضاء الفريق صياغة منشورات للمراجعة قبل جدولتها أو نشرها، مما يدعم سير عمل عملاء الوكالة.
REST API
واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة تتيح عمليات التكامل مع الأدوات الخارجية — مولدات المحتوى، لوحات معلومات التحليلات، أو نماذج التسجيل المخصصة التي تغذي قوائم الانتظار.
لماذا تشغّل Mixpost على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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