Mixpost عبارة عن منصة استضافة ذاتية لجدولة وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تم بناؤها كبديل مجاني لـ Buffer وHootsuite وغيرها من أدوات جدولة وسائل التواصل الاجتماعي التجارية. تتيح للوكالات والمسوقين والمبدعين الأفراد تخطيط وجدولة ونشر المحتوى عبر شبكات اجتماعية متعددة من تقويم واحد دون رسوم لكل حساب، أو قيود على المنشورات، أو حصص تحليلية. توفر واجهة المستخدم النظيفة على الويب جدولة مرئية للمحتوى، ومكتبة وسائط، وقوالب منشورات، وعرض معاينة لكل منصة.

استضافة Mixpost ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل منشور، وقائمة انتظار مجدولة، وحدث تحليلي، وحساب اجتماعي متصل داخل بنيتك التحتية بدلاً من المرور عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية قد تغير الأسعار أو تفرض قيودًا على معدل واجهة برمجة التطبيقات (API).