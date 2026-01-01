انشر Vault بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة إدارة الأسرار المتوافقة مع معايير الصناعة لتخزين بيانات الاعتماد والشهادات الحساسة والوصول إليها وتدويرها بشكل آمن.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Vault
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Vault
HashiCorp Vault هي منصة لإدارة الأسرار قائمة على الهوية تُركز التحكم في البيانات الحساسة — مفاتيح API، كلمات مرور قواعد البيانات، الشهادات، والرموز — عبر بنيتك التحتية بأكملها. بدلاً من تشتيت بيانات الاعتماد عبر ملفات التكوين ومتغيرات البيئة، يوفر Vault مصدرًا موثوقًا واحدًا مع تسجيل تدقيق كامل لكل حدث وصول.
يدعم Vault الأسرار الديناميكية التي يتم إنشاؤها عند الطلب ويتم إلغاؤها تلقائيًا بعد الاستخدام، مما يقلل بشكل كبير من التعرض الناتج عن بيانات الاعتماد المسربة أو طويلة الأمد. استضافة Vault ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تُبقي بنية الأسرار التحتية الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة — لا يملك أي مزود خدمة سحابية حق الوصول إلى مفاتيحك، أو سجلات التدقيق، أو التطبيقات التي تحميها.
الميزات الرئيسية لـ Vault
أسرار ديناميكية
أنشئ بيانات اعتماد قصيرة الأجل لقواعد البيانات والخدمات السحابية عند الطلب — يتم إلغاؤها تلقائيًا بعد مدة صلاحية قابلة للتكوين (TTL)، مما يزيل المخاطر الناجمة عن الأسرار المسربة طويلة الأجل.
التشفير كخدمة
تشفير وفك تشفير بيانات التطبيق عبر واجهة برمجة تطبيقات Vault دون إدارة مفاتيح التشفير مباشرةً، مع الحفاظ على البيانات الحساسة محمية دون تغييرات على طبقة التخزين الخاصة بك.
تسجيل تدقيق شامل
يتم تسجيل كل عملية قراءة أو كتابة أو حذف سرية بتفاصيل الهوية الكاملة والطابع الزمني، مما يوفر مسارًا غير قابل للتغيير لعمليات تدقيق الامتثال والتحقيقات في الحوادث.
طرق مصادقة متعددة
المصادقة عبر الرموز المميزة، أو AppRole، أو GitHub، أو AWS IAM، أو حسابات خدمة Kubernetes، مع دمج Vault في مسارات الهوية والنشر الحالية لديك.
تأجير الأسرار و TTLs
يتم إصدار الأسرار بقيم مدة البقاء ويمكن تجديدها أو إبطالها برمجيًا، مما يمنحك تحكمًا دقيقًا في دورة الحياة لكل بيانات اعتماد يديرها Vault.
لماذا تشغّل Vault على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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