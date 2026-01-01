HashiCorp Vault هي منصة لإدارة الأسرار قائمة على الهوية تُركز التحكم في البيانات الحساسة — مفاتيح API، كلمات مرور قواعد البيانات، الشهادات، والرموز — عبر بنيتك التحتية بأكملها. بدلاً من تشتيت بيانات الاعتماد عبر ملفات التكوين ومتغيرات البيئة، يوفر Vault مصدرًا موثوقًا واحدًا مع تسجيل تدقيق كامل لكل حدث وصول.

يدعم Vault الأسرار الديناميكية التي يتم إنشاؤها عند الطلب ويتم إلغاؤها تلقائيًا بعد الاستخدام، مما يقلل بشكل كبير من التعرض الناتج عن بيانات الاعتماد المسربة أو طويلة الأمد. استضافة Vault ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تُبقي بنية الأسرار التحتية الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة — لا يملك أي مزود خدمة سحابية حق الوصول إلى مفاتيحك، أو سجلات التدقيق، أو التطبيقات التي تحميها.