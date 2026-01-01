OpenBudgeteer هو تطبيق تمويل شخصي مستضاف ذاتيًا مبني على مبدأ الميزانية القائمة على الدلاء — مستوحى من أدوات مثل YNAB و Buckets. تقوم بتخصيص كل دولار من الدخل لدلاء إنفاق محددة قبل بداية الشهر، مما يمنحك خطة واضحة ومقصودة لأموالك بدلاً من مجرد الاستجابة للمصروفات عند وصولها.

تم بناؤه باستخدام .NET و Blazor Server، ويعمل OpenBudgeteer بالكامل على بنيتك التحتية الخاصة بحيث لا تلامس بياناتك المالية أبدًا سحابة طرف ثالث. يتصل بقاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين دائم ويدعم المصادقة الاختيارية لتأمين الوصول. تم عرضه في قائمة Awesome Self-Hosted، وهو خيار موثوق به للمستخدمين المهتمين بالخصوصية الذين يبحثون عن بديل مجاني وقادر لبرامج الميزانية التجارية.