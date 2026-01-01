انشر OpenBudgeteer بتثبيت بنقرة واحدة.
تطبيق ميزانية الدلو مفتوح المصدر للتحكم في أموالك الشخصية باستخدام نهج منظم قائم على الفئات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OpenBudgeteer
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenBudgeteer
OpenBudgeteer هو تطبيق تمويل شخصي مستضاف ذاتيًا مبني على مبدأ الميزانية القائمة على الدلاء — مستوحى من أدوات مثل YNAB و Buckets. تقوم بتخصيص كل دولار من الدخل لدلاء إنفاق محددة قبل بداية الشهر، مما يمنحك خطة واضحة ومقصودة لأموالك بدلاً من مجرد الاستجابة للمصروفات عند وصولها.
تم بناؤه باستخدام .NET و Blazor Server، ويعمل OpenBudgeteer بالكامل على بنيتك التحتية الخاصة بحيث لا تلامس بياناتك المالية أبدًا سحابة طرف ثالث. يتصل بقاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين دائم ويدعم المصادقة الاختيارية لتأمين الوصول. تم عرضه في قائمة Awesome Self-Hosted، وهو خيار موثوق به للمستخدمين المهتمين بالخصوصية الذين يبحثون عن بديل مجاني وقادر لبرامج الميزانية التجارية.
الميزات الرئيسية لـ OpenBudgeteer
ميزانية الفئات
خصص كل دولار من الدخل لفئات إنفاق محددة مسبقًا في بداية كل شهر، مما يحافظ على تنظيم أموالك وتتبعها.
ملكية كاملة للبيانات
يتم تخزين بياناتك المالية حصريًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا توجد سحابة طرف ثالث، ولا رسوم اشتراك، ولا احتكار للموردين.
المصادقة الاختيارية
احمِ ميزانيتك باستخدام مصادقة اسم المستخدم وكلمة المرور المدمجة، مما يحافظ على معلوماتك المالية الحساسة متاحة لك وحدك.
استمرارية PostgreSQL
تخزن جميع المعاملات وبيانات الميزانية في قاعدة بيانات PostgreSQL مخصصة لتوفير استمرارية موثوقة ومقاومة للأعطال ونسخ احتياطي سهل.
واجهة مستخدم Blazor الخادم
واجهة ويب حديثة ومتجاوبة مدعومة بخادم Blazor توفر تجربة ميزانية سريعة وتفاعلية مباشرة في المتصفح.
لماذا تشغّل OpenBudgeteer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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