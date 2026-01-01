انشر Sharkey بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم تدوين مصغر موحد مبني على Misskey مع أداء محسّن، ودعم واجهة برمجة تطبيقات Mastodon (API)، وتجربة مستخدم حديثة (UX).
اختر باقة VPS المناسبة لـ Sharkey
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Sharkey
شاركي هو نسخة مطورة من ميسكي تتبع المصدر الأصلي وتقدم تجربة اجتماعية مصقولة للفيديفيرس. يتحدث ActivityPub بشكل أصلي، لذا يمكن لمجتمعك متابعة والتفاعل مع الحسابات على Mastodon و Pleroma و Akkoma و Pixelfed وبقية الشبكة الموحدة دون أي جسور.
مقارنةً بميسكي الأصلي، يضيف شاركي تحرير المنشورات الموحد، وخلفيات الملفات الشخصية الموحدة، وتوافق واجهة برمجة تطبيقات عميل Mastodon، وعشرات التحسينات في تجربة المستخدم مدفوعة بملاحظات المجتمع. استضافة شاركي ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي جدولك الزمني ووسائطك ورسم بياني للمتابعين تحت سيطرتك الكاملة، مع عدم وجود مالك للمنصة يقرر من يمكنك الوصول إليه.
الميزات الرئيسية لـ Sharkey
اتحاد ActivityPub
تواصل مع ماستودون، بليروما، أكوما، بيكسلفيد، وكل خادم ActivityPub آخر للوصول إلى الفيديفيرس بأكمله من مثيلك الخاص.
متوافق مع Mastodon API
استخدم أي عميل ماستودون تابع لجهة خارجية للنشر والتصفح، مع الاستفادة من الميزات على غرار Misskey من الداخل.
إيموجي وتفاعلات مخصصة
تحميل رموز تعبيرية مخصصة على مستوى الخادم والتفاعل مع أي منشور بها، مما يحول الجداول الزمنية إلى محادثات معبرة تتجاوز النص العادي.
تحرير لاحق فيدرالي
قم بتحرير منشوراتك بعد النشر ودع التغيير ينتشر بسلاسة إلى النسخ البعيدة، مع الاحتفاظ بسجل التعديلات كاملاً.
هوائيات وقوائم
أنشئ هوائيات تعتمد على الكلمات المفتاحية وقوائم مستخدمين منسقة لتصفية الجداول الزمنية، ومتابعة المواضيع، وعدم تفويت أي منشورات تهمك.
قيادة إدارة الميديا
تنظيم الصور ومقاطع الفيديو والملفات التي تم تحميلها في محرك أقراص مدمج، مع مجلدات، وإمكانية البحث، وإعادة الاستخدام عبر المنشورات وأصول الملف الشخصي.
لماذا تشغّل Sharkey على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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