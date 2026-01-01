شاركي هو نسخة مطورة من ميسكي تتبع المصدر الأصلي وتقدم تجربة اجتماعية مصقولة للفيديفيرس. يتحدث ActivityPub بشكل أصلي، لذا يمكن لمجتمعك متابعة والتفاعل مع الحسابات على Mastodon و Pleroma و Akkoma و Pixelfed وبقية الشبكة الموحدة دون أي جسور.

مقارنةً بميسكي الأصلي، يضيف شاركي تحرير المنشورات الموحد، وخلفيات الملفات الشخصية الموحدة، وتوافق واجهة برمجة تطبيقات عميل Mastodon، وعشرات التحسينات في تجربة المستخدم مدفوعة بملاحظات المجتمع. استضافة شاركي ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي جدولك الزمني ووسائطك ورسم بياني للمتابعين تحت سيطرتك الكاملة، مع عدم وجود مالك للمنصة يقرر من يمكنك الوصول إليه.