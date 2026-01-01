انشر Hoppscotch بنقرة واحدة.
منصة تطوير API مفتوحة المصدر تدعم REST و GraphQL و WebSocket، والتعاون الجماعي في الوقت الفعلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Hoppscotch
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Hoppscotch
Hoppscotch هي منصة حديثة وخفيفة الوزن لتطوير واختبار واجهات برمجة التطبيقات (API) تغطي دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات (API) بأكملها — بدءًا من بناء الطلبات واختبارها وصولاً إلى توثيق المجموعات ومشاركتها مع فريقك. وهي تدعم REST و GraphQL و WebSocket و Server-Sent Events و WebRTC في واجهة واحدة، مع متغيرات البيئة، وسكربتات ما قبل الطلب، وخيارات المصادقة المتقدمة بما في ذلك OAuth 2.0.
استضافة Hoppscotch ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع مفاتيح API، وحمولات الطلبات، وبيانات مساحة عمل الفريق بالكامل على بنيتك التحتية، مما يلغي مخاوف خصوصية البيانات لعملاء API المستندين إلى السحابة مع إزالة تكاليف الاشتراك لكل مقعد مع نمو فريقك.
الميزات الرئيسية لـ Hoppscotch
اختبار متعدد البروتوكولات
اختبر اتصالات REST وGraphQL وWebSocket وServer-Sent Events وWebRTC من واجهة موحدة واحدة.
مساحات عمل الفريق
شارك المجموعات وتعاون في الوقت الفعلي مع الزملاء عبر مساحات العمل المشتركة دون مغادرة بنيتك التحتية الخاصة.
المصادقة المتقدمة
يدعم بشكل مدمج OAuth 2.0، ورموز Bearer، والمصادقة الأساسية (Basic Auth)، ومفاتيح API، مما يغطي تقريبًا كل مخطط مصادقة.
متغيرات البيئة
التبديل بين بيئات التطوير والتدريج والإنتاج على الفور دون تعديل معلمات الطلب يدويًا.
إدارة المجموعات
نظّم الطلبات في مجموعات ذات إصدارات مع دعم الاستيراد والتصدير لتنسيقات Postman و OpenAPI.
لماذا تشغّل Hoppscotch على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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