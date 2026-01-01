Hoppscotch هي منصة حديثة وخفيفة الوزن لتطوير واختبار واجهات برمجة التطبيقات (API) تغطي دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات (API) بأكملها — بدءًا من بناء الطلبات واختبارها وصولاً إلى توثيق المجموعات ومشاركتها مع فريقك. وهي تدعم REST و GraphQL و WebSocket و Server-Sent Events و WebRTC في واجهة واحدة، مع متغيرات البيئة، وسكربتات ما قبل الطلب، وخيارات المصادقة المتقدمة بما في ذلك OAuth 2.0.

استضافة Hoppscotch ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع مفاتيح API، وحمولات الطلبات، وبيانات مساحة عمل الفريق بالكامل على بنيتك التحتية، مما يلغي مخاوف خصوصية البيانات لعملاء API المستندين إلى السحابة مع إزالة تكاليف الاشتراك لكل مقعد مع نمو فريقك.