نشر Quasarr بنقرة واحدة.
جسر JDownloader الذي يعرض فهرس Newznab وعميل تنزيل SABnzbd لمجموعة وسائط Arr بأكملها.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Quasarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Quasarr
كوازار هو خدمة بايثون خفيفة الوزن تتظاهر بأنها فهرس Newznab وعميل تنزيل SABnzbd، ثم ترسل كل عملية تنزيل إلى JDownloader 2 عبر واجهة برمجة تطبيقات My JDownloader السحابية الخاصة بها. والنتيجة هي جسر سلس يتيح لـ Radarr و Sonarr و Lidarr و Prowlarr و Magazarr البحث والتنزيل من مضيفين بنقرة واحدة دون الحاجة إلى استخدام Usenet أو BitTorrent حقيقيين.
استضافة Quasarr ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تبقي الجسر متصلاً بالإنترنت على مدار الساعة، جنبًا إلى جنب مع JDownloader، وتتضمن تدفقًا مدمجًا لفك تشفير CAPTCHA للروابط المحمية. يمكن للرعاة النشطين على GitHub توصيل SponsorsHelper لحل رموز CAPTCHA تلقائيًا.
الميزات الرئيسية لـ Quasarr
جسر JDownloader
يعيد توجيه كل عملية التقاط من Radarr و Sonarr و Lidarr و Magazarr مباشرة إلى JDownloader 2 عبر واجهة برمجة تطبيقات السحابة My JDownloader.
مفهرس Newznab
يوفر كوازار نقطة نهاية بحث متوافقة مع نيوزناب حتى تتمكن حزمة Arr من العثور على الإصدارات على مضيفين مدعومين بنقرة واحدة باستخدام معرفات IMDb أو استعلامات نصية.
محاكاة عميل SABnzbd
يعمل كعميل تنزيل لـ SABnzbd بحيث يمكن لـ Radarr و Sonarr و Lidarr إضافة التنزيلات المكتملة إلى قائمة الانتظار ومراقبتها واستيرادها دون أي تغييرات في سير عملهم.
فك تشفير CAPTCHA
يتعامل فك تشفير الروابط المدمج مع الإصدارات المحمية بـ CAPTCHA، مع توفر نصوص Tampermonkey البرمجية الاختيارية ودمج SponsorsHelper للحل التلقائي.
التحكم في الفئة والمرايا
قوائم السماح لكل فئة لأسماء المضيفين ومرايا التنزيل تحافظ على مكتبتك على المصادر التي تثق بها دون تغيير تكوين Arr.
إشعارات والمصادقة
إشعارات ديسكورد وتيليجرام الاختيارية بالإضافة إلى المصادقة المستندة إلى النموذج أو مصادقة HTTP الأساسية تحمي واجهة المستخدم للويب وتبقيك على اطلاع.
لماذا تشغّل Quasarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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