كوازار هو خدمة بايثون خفيفة الوزن تتظاهر بأنها فهرس Newznab وعميل تنزيل SABnzbd، ثم ترسل كل عملية تنزيل إلى JDownloader 2 عبر واجهة برمجة تطبيقات My JDownloader السحابية الخاصة بها. والنتيجة هي جسر سلس يتيح لـ Radarr و Sonarr و Lidarr و Prowlarr و Magazarr البحث والتنزيل من مضيفين بنقرة واحدة دون الحاجة إلى استخدام Usenet أو BitTorrent حقيقيين.

استضافة Quasarr ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تبقي الجسر متصلاً بالإنترنت على مدار الساعة، جنبًا إلى جنب مع JDownloader، وتتضمن تدفقًا مدمجًا لفك تشفير CAPTCHA للروابط المحمية. يمكن للرعاة النشطين على GitHub توصيل SponsorsHelper لحل رموز CAPTCHA تلقائيًا.