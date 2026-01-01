InsForge هي منصة خلفية مفتوحة المصدر ومتكاملة مصممة للبرمجة الوكيلة. إنها تجمع اللبنات الأساسية التي تحتاجها التطبيقات الحديثة — المصادقة، وقاعدة بيانات PostgreSQL مع واجهات برمجة تطبيقات REST وواجهات برمجة تطبيقات في الوقت الفعلي، وتخزين ملفات متوافق مع S3، وبوابة نموذج LLM، ووظائف حافة قائمة على Deno — خلف واجهة مستخدم إدارية واحدة وخادم MCP يمكن لوكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي تشغيلها برمجيًا.

تتيح لك استضافة InsForge ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك الاحتفاظ بحسابات المستخدمين وبيانات التطبيقات والملفات المحملة تحت سيطرتك الكاملة، بدون تسعير لكل مشروع، وبدون حدود للاستخدام، وبدون قيود على الموردين. يتيح خادم MCP المضمن لوكلاء البرمجة مثل Claude و Cursor توفير الجداول، وتكوين المصادقة، ونشر الوظائف، وإدارة التخزين مباشرة من محرر التعليمات البرمجية الخاص بك.