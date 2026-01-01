نشر InsForge بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة خلفية مفتوحة المصدر لوكلاء برمجة الذكاء الاصطناعي، تجمع المصادقة، وبوستجرس، والتخزين، ووظائف الحافة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ InsForge
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام InsForge
InsForge هي منصة خلفية مفتوحة المصدر ومتكاملة مصممة للبرمجة الوكيلة. إنها تجمع اللبنات الأساسية التي تحتاجها التطبيقات الحديثة — المصادقة، وقاعدة بيانات PostgreSQL مع واجهات برمجة تطبيقات REST وواجهات برمجة تطبيقات في الوقت الفعلي، وتخزين ملفات متوافق مع S3، وبوابة نموذج LLM، ووظائف حافة قائمة على Deno — خلف واجهة مستخدم إدارية واحدة وخادم MCP يمكن لوكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي تشغيلها برمجيًا.
تتيح لك استضافة InsForge ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك الاحتفاظ بحسابات المستخدمين وبيانات التطبيقات والملفات المحملة تحت سيطرتك الكاملة، بدون تسعير لكل مشروع، وبدون حدود للاستخدام، وبدون قيود على الموردين. يتيح خادم MCP المضمن لوكلاء البرمجة مثل Claude و Cursor توفير الجداول، وتكوين المصادقة، ونشر الوظائف، وإدارة التخزين مباشرة من محرر التعليمات البرمجية الخاص بك.
الميزات الرئيسية لـ InsForge
وكيل AI مدمج
خادم MCP المدمج يتيح المصادقة وقاعدة البيانات والتخزين والوظائف كأدوات يمكن لوكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي استدعاؤها مباشرةً أثناء بناء تطبيقك.
PostgreSQL مع API تلقائي
يحول PostgREST المدمج مخططك على الفور إلى واجهة برمجة تطبيقات REST ذات إصدارات مع أمان على مستوى الصف، بحيث يمكنك نشر نقاط النهاية دون كتابة تعليمات برمجية متكررة.
المصادقة مدمجة
مصادقة البريد الإلكتروني وكلمة المرور بالإضافة إلى موفري OAuth (جوجل، جيت هاب، ديسكورد، والمزيد) جاهزون للربط مع عميلك باستدعاء SDK واحد.
وظائف إيدج على Deno
اكتب دوال TypeScript بلا خادم تعمل على بيئة تشغيل Deno معزولة مع وصول مباشر إلى قاعدة البيانات وطبقة التخزين.
تخزين متوافق مع S3
قم بتحميل الملفات وتقديمها وتحديد صلاحياتها عبر طبقة تخزين متوافقة مع S3 تعمل محليًا على القرص أو مع أي حاوية S3.
بوابة نموذج موحد
بوابة متوافقة مع OpenAI تتيح لتطبيقك استدعاء العديد من مزودي نماذج اللغة الكبيرة (LLM) عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة، مع تتبع الاستخدام وتدوير المفاتيح التي تتم إدارتها مركزيًا.
لماذا تشغّل InsForge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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