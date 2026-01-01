بوابة Tyk هي بوابة API مفتوحة المصدر بالكامل تدير المصادقة، وتحديد المعدل، والحصص، وتحويل الطلبات لخدمات الواجهة الخلفية الخاصة بك. مرخصة بموجب ترخيص موزيلا العام 2.0، تتوفر كل ميزة من ميزات البوابة بدون مفتاح ترخيص — يتضمن الإصدار مفتوح المصدر كل من OAuth 2.0، والتحقق من JWT، والوكالة العكسية لـ GraphQL، ودعم المكونات الإضافية.

Redis هو التبعية الوحيدة، موفراً تخزين الجلسات الموزع وعدادات تحديد المعدل. تتم معالجة التكوين من خلال واجهة برمجة تطبيقات إدارة REST، مما يجعل Tyk متوافقاً مع سير عمل البنية التحتية كتعليمات برمجية وخطوط أنابيب CI/CD. يُبقي الاستضافة الذاتية جميع حركة مرور API وبيانات الاعتماد وبيانات الاستخدام ضمن البنية التحتية الخاصة بك.