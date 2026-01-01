انشر Tyk Gateway بتثبيت بنقرة واحدة.
بوابة API مفتوحة المصدر لتأمين وإدارة ومراقبة واجهات برمجة تطبيقات REST وGraphQL وgRPC بدون ترخيص مدفوع أو جدران دفع للميزات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Tyk Gateway
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Tyk Gateway
بوابة Tyk هي بوابة API مفتوحة المصدر بالكامل تدير المصادقة، وتحديد المعدل، والحصص، وتحويل الطلبات لخدمات الواجهة الخلفية الخاصة بك. مرخصة بموجب ترخيص موزيلا العام 2.0، تتوفر كل ميزة من ميزات البوابة بدون مفتاح ترخيص — يتضمن الإصدار مفتوح المصدر كل من OAuth 2.0، والتحقق من JWT، والوكالة العكسية لـ GraphQL، ودعم المكونات الإضافية.
Redis هو التبعية الوحيدة، موفراً تخزين الجلسات الموزع وعدادات تحديد المعدل. تتم معالجة التكوين من خلال واجهة برمجة تطبيقات إدارة REST، مما يجعل Tyk متوافقاً مع سير عمل البنية التحتية كتعليمات برمجية وخطوط أنابيب CI/CD. يُبقي الاستضافة الذاتية جميع حركة مرور API وبيانات الاعتماد وبيانات الاستخدام ضمن البنية التحتية الخاصة بك.
الميزات الرئيسية لـ Tyk Gateway
البرمجيات الوسيطة للمصادقة
حماية واجهات برمجة التطبيقات باستخدام OAuth 2.0، وJWT، وتوقيعات HMAC، والمصادقة الأساسية، وTLS المتبادل، أو مفاتيح API — لا يلزم وجود رمز مصادقة مخصص.
تحديد المعدل والحصص
فرض قيود على المعدل وحصص الاستخدام لكل مستخدم أو لكل تطبيق أو لكل سياسة لمنع إساءة الاستخدام وضمان الوصول العادل.
دعم متعدد البروتوكولات
توجيه واجهات برمجة تطبيقات REST وGraphQL وgRPC وTCP وWebSocket عبر بوابة واحدة مع تحويل ووكالة مدركين للبروتوكول.
طلب تحويل
إعادة كتابة عناوين URL، وإدخال أو إزالة الرؤوس، وتعديل نصوص الطلبات والاستجابات، والتحويل بين SOAP و GraphQL مباشرةً.
برمجيات وسيطة للمكون الإضافي
توسيع سلوك البوابة بمنطق مخصص مكتوب بلغات JavaScript أو Python أو Go أو gRPC دون تعديل قاعدة التعليمات البرمجية الأساسية.
لماذا تشغّل Tyk Gateway على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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