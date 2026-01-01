Karakeep هو مدير إشارات مرجعية حديث وذاتي الاستضافة، مصمم لأرشفة المعلومات الشاملة. بالإضافة إلى حفظ الروابط، فإنه يلتقط الملاحظات والصور وملفات PDF ومحتوى الصفحة بالكامل مع استخراج البيانات الوصفية تلقائيًا. يقوم وضع العلامات والتلخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي — عبر نماذج OpenAI أو Ollama المحلية — بتنظيم مجموعتك تلقائيًا، بينما يجعل البحث عن النص الكامل المدعوم بـ Meilisearch الاسترجاع فوريًا حتى مع آلاف العناصر المحفوظة.

تضمن استضافة Karakeep ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الحفاظ على خصوصية سجل التصفح والمحتوى المحفوظ بالكامل. لا توجد رسوم لكل إشارة مرجعية، ولا حصص تخزين، ولا وصول لأي طرف ثالث إلى بياناتك. تحافظ ملحقات المتصفح لـ Chrome و Firefox وتطبيقات الهاتف المحمول لنظامي التشغيل iOS و Android على مزامنة كل شيء عبر جميع أجهزتك.