انشر Karakeep بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير إشارات مرجعية ذاتي الاستضافة مع وضع علامات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبحث بالنص الكامل، وأرشفة الصفحات للروابط والملاحظات وملفات PDF.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Karakeep
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Karakeep
Karakeep هو مدير إشارات مرجعية حديث وذاتي الاستضافة، مصمم لأرشفة المعلومات الشاملة. بالإضافة إلى حفظ الروابط، فإنه يلتقط الملاحظات والصور وملفات PDF ومحتوى الصفحة بالكامل مع استخراج البيانات الوصفية تلقائيًا. يقوم وضع العلامات والتلخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي — عبر نماذج OpenAI أو Ollama المحلية — بتنظيم مجموعتك تلقائيًا، بينما يجعل البحث عن النص الكامل المدعوم بـ Meilisearch الاسترجاع فوريًا حتى مع آلاف العناصر المحفوظة.
تضمن استضافة Karakeep ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الحفاظ على خصوصية سجل التصفح والمحتوى المحفوظ بالكامل. لا توجد رسوم لكل إشارة مرجعية، ولا حصص تخزين، ولا وصول لأي طرف ثالث إلى بياناتك. تحافظ ملحقات المتصفح لـ Chrome و Firefox وتطبيقات الهاتف المحمول لنظامي التشغيل iOS و Android على مزامنة كل شيء عبر جميع أجهزتك.
الميزات الرئيسية لـ Karakeep
الوسم المدعوم بالذكاء الاصطناعي
وسم وتلخيص العناصر المحفوظة تلقائيًا باستخدام OpenAI أو نموذج Ollama يعمل محليًا — لا يلزم تنظيم يدوي.
بحث بالنص الكامل
يقوم Meilisearch بفهرسة جميع المحتويات المحفوظة بما في ذلك الصفحات المؤرشفة وملفات PDF، حتى تتمكن من العثور على أي شيء في مجموعتك في غضون أجزاء من الثانية.
أرشفة الصفحات و OCR
الحفاظ على محتوى الصفحة كاملاً حتى لو اختفت المصادر الأصلية، واستخراج نص قابل للبحث من الصور باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) المدمجة.
مزامنة المتصفح والجوال
احفظ الإشارات المرجعية بنقرة واحدة من إضافات Chrome أو Firefox، وادخل إلى مجموعتك الكاملة من تطبيقات iOS و Android مع المزامنة التلقائية.
استيراد خلاصة RSS
استيراد المحتوى تلقائيًا من خلاصات RSS إلى مجموعات منظمة، مما يحافظ على تحديث قاعدة معارفك دون الحاجة للحفظ اليدوي.
لماذا تشغّل Karakeep على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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