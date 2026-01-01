Plandex هو وكيل برمجة بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يعمل في جهازك الطرفي ويعالج مهام البرمجيات الواقعية التي تمتد عبر عشرات الملفات والعديد من الخطوات. بدلاً من إنتاج مقتطفات لمرة واحدة، يقوم ببناء خطة وتحسينها، ويضع تغييرات الملفات في بيئة معزولة للمراجعة القائمة على الفروقات قبل تطبيقها، ويتعامل مع ما يصل إلى 2 مليون رمز (توكن) من السياق للعمل عبر قواعد بيانات برمجية كبيرة.

استضافة Plandex ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الكود الخاص بك، والمطالبات، والخطط على بنية تحتية تتحكم بها مع توفير خادم دائم لك يمكن لواجهة سطر الأوامر (CLI) الخفيفة لـ Plandex الاتصال به من أي جهاز تطوير. أنت تقدم بيانات اعتماد مزود النموذج الخاص بك — OpenRouter، Anthropic، OpenAI، Google، أو Ollama المحلي — لذلك لا توجد رسوم منصة لكل مستخدم أو قيود على المورد.