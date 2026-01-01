انشر Plandex بتثبيت بنقرة واحدة.
وكيل ترميز بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يعمل في الطرفية، يخطط وينفذ مهامًا كبيرة ومتعددة الخطوات عبر العديد من الملفات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Plandex
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Plandex
Plandex هو وكيل برمجة بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يعمل في جهازك الطرفي ويعالج مهام البرمجيات الواقعية التي تمتد عبر عشرات الملفات والعديد من الخطوات. بدلاً من إنتاج مقتطفات لمرة واحدة، يقوم ببناء خطة وتحسينها، ويضع تغييرات الملفات في بيئة معزولة للمراجعة القائمة على الفروقات قبل تطبيقها، ويتعامل مع ما يصل إلى 2 مليون رمز (توكن) من السياق للعمل عبر قواعد بيانات برمجية كبيرة.
استضافة Plandex ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الكود الخاص بك، والمطالبات، والخطط على بنية تحتية تتحكم بها مع توفير خادم دائم لك يمكن لواجهة سطر الأوامر (CLI) الخفيفة لـ Plandex الاتصال به من أي جهاز تطوير. أنت تقدم بيانات اعتماد مزود النموذج الخاص بك — OpenRouter، Anthropic، OpenAI، Google، أو Ollama المحلي — لذلك لا توجد رسوم منصة لكل مستخدم أو قيود على المورد.
الميزات الرئيسية لـ Plandex
يخطط لمهام كبيرة
يبني خططًا متعددة الخطوات للتغييرات التي تمتد عبر عشرات الملفات بدلاً من إنتاج مقتطفات برمجية لمرة واحدة.
سياق 2M توكن
يقوم بالتحميل والاستدلال عبر قواعد أكواد برمجية ضخمة مع نافذة سياق تصل إلى 2 مليون رمز.
مراجعة الفروقات
يعزل تعديلات الملفات ويعرض فرقًا لكل تغيير حتى توافق أو ترفض قبل أن يمس أي شيء شجرة عملك.
نماذج متعددة المزودين
يتصل بـ OpenRouter، وAnthropic، وOpenAI، وGoogle Gemini، ونماذج Ollama المحلية من جلسة CLI واحدة.
REPL أصلي للمحطة
يعمل في بيئة REPL طرفية مع إكمال الأوامر الذكي، ودعم البرمجة النصية والتوجيه — لا يتطلب علامة تبويب متصفح.
خادم مستضاف ذاتيًا
تتصل واجهة سطر الأوامر (CLI) على حاسوبك المحمول بخادم Plandex على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يبقي الخطط وحالة المشروع تحت سيطرتك.
لماذا تشغّل Plandex على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."