Deploy HeyForm in one click installation.
منشئ نماذج محادثة مفتوح المصدر للاستبيانات والاختبارات واستطلاعات الرأي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ HeyForm
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام HeyForm
HeyForm هو منشئ نماذج حديث ومفتوح المصدر ينشئ واجهات محادثة جذابة حيث تظهر الأسئلة واحدًا تلو الآخر. يوفر هذا النهج معدلات إكمال أعلى بكثير مقارنة بمنشئي النماذج التقليديين، مما يجعله مثاليًا للاستبيانات والاستبيانات والاختبارات ونماذج التقاط العملاء المحتملين.
مع أكثر من 40 نوع إدخال، ومنطق شرطي، ومظاهر مخصصة، وتحليلات مدمجة، يوفر HeyForm منصة قوية بدون تعليمات برمجية لجمع البيانات مع إبقاء جميع الإرسالات تحت سيطرتك. يتضمن هذا القالب MongoDB لتخزين النماذج، وKeyDB للتخزين المؤقت، وتوجيه Traefik HTTPS للوصول الآمن إلى النماذج.
الميزات الرئيسية لـ HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
إنشاء مسارات أسئلة ديناميكية تتكيف بناءً على الردود السابقة لجمع بيانات مخصصة وذات صلة.
منشئ السحب والإفلات
صمم النماذج بصريًا بأكثر من 40 نوعًا من حقول الإدخال بما في ذلك التقييمات، وتحميل الملفات، والتوقيعات، ومنتقي التواريخ.
تحليلات مدمجة
تتبع أنماط الاستجابة ومقاييس الإكمال باستخدام لوحة تحكم تحليلات متكاملة لتحسين النماذج المستند إلى البيانات.
تخصيص العلامة التجارية
تطبيق سمات وألوان وعلامة تجارية مخصصة لتتناسب مع هوية مؤسستك عبر جميع النماذج والاستبيانات.
لماذا تشغّل HeyForm على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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