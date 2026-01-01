HeyForm هو منشئ نماذج حديث ومفتوح المصدر ينشئ واجهات محادثة جذابة حيث تظهر الأسئلة واحدًا تلو الآخر. يوفر هذا النهج معدلات إكمال أعلى بكثير مقارنة بمنشئي النماذج التقليديين، مما يجعله مثاليًا للاستبيانات والاستبيانات والاختبارات ونماذج التقاط العملاء المحتملين.

مع أكثر من 40 نوع إدخال، ومنطق شرطي، ومظاهر مخصصة، وتحليلات مدمجة، يوفر HeyForm منصة قوية بدون تعليمات برمجية لجمع البيانات مع إبقاء جميع الإرسالات تحت سيطرتك. يتضمن هذا القالب MongoDB لتخزين النماذج، وKeyDB للتخزين المؤقت، وتوجيه Traefik HTTPS للوصول الآمن إلى النماذج.