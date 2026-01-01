Microweber هو نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر ومنشئ مواقع ويب يتيح لك تجميع الصفحات والمدونات والمتاجر عبر الإنترنت عن طريق سحب الكتل مباشرة إلى الصفحة الحية — لا توجد معاينة إدارية منفصلة، ولا حاجة لترميز القوالب. مبني على Laravel ومرخص بموجب MIT، يأتي مزودًا بمحرك تجارة إلكترونية كامل، ومحتوى متعدد اللغات، ونظام وحدات يغطي المتاجر والمعارض ونماذج الاتصال ومنشورات المدونات جاهزًا للاستخدام.

استضافة Microweber ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على ملفات موقعك، وطلبات العملاء، والوسائط المحملة تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل موقع، ولا اقتطاعات على المعاملات، ولا قيود على المنصة فيما يتعلق بالمظاهر أو الوحدات التي يمكنك تثبيتها.