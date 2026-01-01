انشر Microweber بنقرة واحدة.
منشئ مواقع ويب مفتوح المصدر بالسحب والإفلات ونظام إدارة محتوى (CMS) مدمج به تجارة إلكترونية، مدعوم من Laravel.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Microweber
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Microweber
Microweber هو نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر ومنشئ مواقع ويب يتيح لك تجميع الصفحات والمدونات والمتاجر عبر الإنترنت عن طريق سحب الكتل مباشرة إلى الصفحة الحية — لا توجد معاينة إدارية منفصلة، ولا حاجة لترميز القوالب. مبني على Laravel ومرخص بموجب MIT، يأتي مزودًا بمحرك تجارة إلكترونية كامل، ومحتوى متعدد اللغات، ونظام وحدات يغطي المتاجر والمعارض ونماذج الاتصال ومنشورات المدونات جاهزًا للاستخدام.
استضافة Microweber ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على ملفات موقعك، وطلبات العملاء، والوسائط المحملة تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل موقع، ولا اقتطاعات على المعاملات، ولا قيود على المنصة فيما يتعلق بالمظاهر أو الوحدات التي يمكنك تثبيتها.
الميزات الرئيسية لـ Microweber
محرر السحب والإفلات المباشر
حرر الصفحات مباشرةً من الواجهة الأمامية عن طريق سحب الكتل والنصوص والصور ووضعها في مكانها — التخطيط الذي تبنيه هو بالضبط ما يراه الزوار.
التجارة الإلكترونية مدمجة
أطلق متجرًا إلكترونيًا يتضمن كتالوجات المنتجات، وعربة التسوق، وعملية الدفع، وإدارة الطلبات في جوهره — لا يتطلب أي مكون إضافي أو اشتراك منفصل.
أساس Laravel
مبني على إطار عمل Laravel PHP، مما يمنح المطورين بنية MVC مألوفة، وحزم Composer، و Eloquent ORM لتوسيع المنصة بأمان.
محتوى متعدد اللغات
انشر نفس الموقع بلغات متعددة باستخدام أدوات الترجمة الأصلية، حتى تتمكن من الوصول إلى الجماهير الدولية دون الحاجة إلى مكونات إضافية من جهات خارجية.
النظام البيئي للوحدات
أضف المعارض، ونماذج الاتصال، وأشرطة التمرير، والمتاجر، ومنشورات المدونة كوحدات قابلة لإعادة الاستخدام يمكن إسقاطها على أي صفحة وإعادة تهيئتها بصريًا.
قوالب ذات علامة بيضاء
تخصيص القوالب والعلامات التجارية والتخطيطات بحرية بموجب ترخيص MIT — مثالي للوكالات التي تبني مواقع للعملاء دون قيود الموردين.
لماذا تشغّل Microweber على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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