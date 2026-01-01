انشر Shoutrrr بنقرة واحدة.
مجدول وسائل التواصل الاجتماعي مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا لـ X، وBluesky، وLinkedIn — اكتب مرة واحدة وانشر في كل مكان.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Shoutrrr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Shoutrrr
Shoutrrr هي أداة جدولة لوسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة المصدر، تم بناؤها كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Buffer و Typefully و Hootsuite. تتيح لك إنشاء منشور مرة واحدة ووضعه في قائمة الانتظار عبر X (تويتر) و Bluesky و LinkedIn من لوحة تحكم واحدة، مع معالجة حد الأحرف لكل شبكة، واتصالات الحسابات المستندة إلى OAuth، وعامل مدمج ينشر المنشورات في الموعد المحدد في الخلفية.
تضمن استضافة Shoutrrr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء المسودات وقوائم الانتظار المجدولة والحسابات الاجتماعية المتصلة داخل بنيتك التحتية الخاصة — لا يوجد تسعير لكل مقعد، ولا حصص للمنشورات، ولا وصول لطرف ثالث إلى استراتيجية المحتوى الخاصة بك. يعمل تكوين SQLite الافتراضي في حاوية واحدة، بينما تضمن وحدات التخزين المستمرة بقاء التحميلات والبيانات بعد عمليات إعادة النشر.
الميزات الرئيسية لـ Shoutrrr
النشر متعدد الشبكات
اكتب منشورًا مرة واحدة وانشره على X وBluesky وLinkedIn في نفس الوقت مع حدود أحرف خاصة بكل منصة وعرض معاينة.
مجدول الخلفية
ينشر عامل قائمة الانتظار المدمج ومجدول كرون منشوراتك في الوقت المخطط له دون الحاجة إلى إبقاء علامة تبويب المتصفح مفتوحة.
ربط حساب OAuth
قم بتوصيل X و LinkedIn عبر OAuth 2.0 و Bluesky عبر كلمة مرور التطبيق — تبقى بيانات الاعتماد والرموز المميزة داخل نشرك الخاص.
SQLite بشكل افتراضي
يتم شحنها في حاوية واحدة مع SQLite للتخزين — لا توجد قاعدة بيانات خارجية أو ذاكرة تخزين مؤقتة لإدارتها، مع ترقيات اختيارية لـ Postgres و Redis.
مقاييس التفاعل
تلتقط المقاييس المدمجة أداء المنشورات بمرور الوقت حتى تتمكن من مقارنة الشبكات وتحسين الاستراتيجية بدون أدوات تحليل خارجية.
لماذا تشغّل Shoutrrr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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