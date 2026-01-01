Shoutrrr هي أداة جدولة لوسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة المصدر، تم بناؤها كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Buffer و Typefully و Hootsuite. تتيح لك إنشاء منشور مرة واحدة ووضعه في قائمة الانتظار عبر X (تويتر) و Bluesky و LinkedIn من لوحة تحكم واحدة، مع معالجة حد الأحرف لكل شبكة، واتصالات الحسابات المستندة إلى OAuth، وعامل مدمج ينشر المنشورات في الموعد المحدد في الخلفية.

تضمن استضافة Shoutrrr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء المسودات وقوائم الانتظار المجدولة والحسابات الاجتماعية المتصلة داخل بنيتك التحتية الخاصة — لا يوجد تسعير لكل مقعد، ولا حصص للمنشورات، ولا وصول لطرف ثالث إلى استراتيجية المحتوى الخاصة بك. يعمل تكوين SQLite الافتراضي في حاوية واحدة، بينما تضمن وحدات التخزين المستمرة بقاء التحميلات والبيانات بعد عمليات إعادة النشر.