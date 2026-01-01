نشر SoulSync بنقرة واحدة.
منصة آلية لاكتشاف الموسيقى وإدارة المجموعات تربط خدمات البث بمكتبتك المستضافة ذاتيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SoulSync
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SoulSync
SoulSync عبارة عن منصة ذكية لإدارة الموسيقى تربط حساباتك على خدمات البث المباشر — Spotify و Tidal و Qobuz و Deezer — بمكتبة الموسيقى المستضافة ذاتيًا لديك. تقوم تلقائيًا بمزامنة قوائم التشغيل، وتراقب الفنانين بحثًا عن الإصدارات الجديدة، وتثري البيانات الوصفية من خلال عشرة عمال خلفية متوازيين، وتنظم الملفات التي تم تنزيلها باستخدام اصطلاحات التسمية المفضلة لديك.
على عكس خوادم الوسائط السلبية، يدير SoulSync مجموعتك بنشاط: فهو ينشئ قوائم تشغيل اكتشاف مخصصة، ويزامن سجل الاستماع، ويتكامل مع Plex أو Jellyfin أو Navidrome للحفاظ على مكتبتك المحلية متوافقة مع أذواقك في البث المباشر. يحافظ الاستضافة الذاتية على خصوصية بيانات الاستماع الخاصة بك ومجموعتك تحت سيطرتك الكاملة.
الميزات الرئيسية لـ SoulSync
مزامنة خدمة البث
اعكس قوائم التشغيل من Spotify و Tidal و Qobuz و Deezer مباشرة إلى مكتبة الموسيقى المحلية الخاصة بك مع التحديثات التلقائية.
مراقبة إصدارات الفنان
تتبع الفنانين المفضلين وقم بتنزيل الإصدارات الجديدة تلقائيًا بمجرد ظهورها على منصات البث المتصلة.
إثراء البيانات التعريفية
يسحب عشرة عمال خلفية متوازيين الأعمال الفنية وكلمات الأغاني والعلامات من MusicBrainz و Spotify و Genius و LRClib للحفاظ على مجموعتك منظمة جيدًا.
تكامل خادم الميديا
اتصل بـ Plex أو Jellyfin أو Navidrome حتى تظل مكتبتك المحلية متزامنة مع سجل المشاهدة وقوائم التشغيل الخاصة بك.
قوائم تشغيل الاكتشاف
أنشئ قوائم تشغيل مخصصة — مثل Release Radar و Discovery Weekly ومزيجات العقد أو النوع الموسيقي — بناءً على عادات استماعك.
لماذا تشغّل SoulSync على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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