SoulSync عبارة عن منصة ذكية لإدارة الموسيقى تربط حساباتك على خدمات البث المباشر — Spotify و Tidal و Qobuz و Deezer — بمكتبة الموسيقى المستضافة ذاتيًا لديك. تقوم تلقائيًا بمزامنة قوائم التشغيل، وتراقب الفنانين بحثًا عن الإصدارات الجديدة، وتثري البيانات الوصفية من خلال عشرة عمال خلفية متوازيين، وتنظم الملفات التي تم تنزيلها باستخدام اصطلاحات التسمية المفضلة لديك.

على عكس خوادم الوسائط السلبية، يدير SoulSync مجموعتك بنشاط: فهو ينشئ قوائم تشغيل اكتشاف مخصصة، ويزامن سجل الاستماع، ويتكامل مع Plex أو Jellyfin أو Navidrome للحفاظ على مكتبتك المحلية متوافقة مع أذواقك في البث المباشر. يحافظ الاستضافة الذاتية على خصوصية بيانات الاستماع الخاصة بك ومجموعتك تحت سيطرتك الكاملة.