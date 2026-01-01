WPS Office عبارة عن مجموعة إنتاجية مكتبية شاملة تتضمن Writer و Spreadsheets و Presentation وأدوات تحرير PDF. يتم تقديمه كتطبيق سطح مكتب يمكن الوصول إليه عبر المتصفح من خلال بث KasmVNC، مما يمنحك بيئة مكتبية كاملة من أي جهاز دون الحاجة إلى تثبيت برامج محليًا.

توفير استضافة ذاتية لـ WPS Office على خادم افتراضي خاص (VPS) يوفر مساحة عمل دائمة مع مستنداتك المتاحة دائمًا عبر عنوان URL آمن. يتمتع WPS Office بتوافق عالٍ مع تنسيقات Microsoft Office — DOCX و XLSX و PPTX — مما يجعله مجموعة مكتبية عملية للعمل مع الملفات من الزملاء الذين يستخدمون Microsoft Office.