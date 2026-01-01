انشر WPS Office بنقرة واحدة.
مجموعة مكتبية متكاملة الميزات مع برامج الكتابة والجداول والتقديم، يمكن الوصول إليها من أي متصفح عبر خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
اختر باقة VPS المناسبة لـ WPS Office
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام WPS Office
WPS Office عبارة عن مجموعة إنتاجية مكتبية شاملة تتضمن Writer و Spreadsheets و Presentation وأدوات تحرير PDF. يتم تقديمه كتطبيق سطح مكتب يمكن الوصول إليه عبر المتصفح من خلال بث KasmVNC، مما يمنحك بيئة مكتبية كاملة من أي جهاز دون الحاجة إلى تثبيت برامج محليًا.
توفير استضافة ذاتية لـ WPS Office على خادم افتراضي خاص (VPS) يوفر مساحة عمل دائمة مع مستنداتك المتاحة دائمًا عبر عنوان URL آمن. يتمتع WPS Office بتوافق عالٍ مع تنسيقات Microsoft Office — DOCX و XLSX و PPTX — مما يجعله مجموعة مكتبية عملية للعمل مع الملفات من الزملاء الذين يستخدمون Microsoft Office.
الميزات الرئيسية لـ WPS Office
حزمة مكتبية كاملة
يتضمن برنامج Writer (معالج نصوص)، وجداول البيانات (متوافق مع Excel)، والعروض التقديمية (متوافق مع PowerPoint)، وأدوات PDF في حزمة واحدة.
الوصول عبر المتصفح
الوصول إلى سطح مكتب WPS Office الكامل من أي متصفح عبر KasmVNC دون تثبيت برنامج على جهازك المحلي.
متوافق مع Microsoft Office
افتح، وحرر، واحفظ ملفات DOCX وXLSX وPPTX بدقة عالية للحفاظ على التوافق مع مستخدمي Microsoft Office.
تحرير PDF
عرض مستندات PDF والتعليق عليها وتحريرها مباشرة داخل WPS Office دون الحاجة إلى التحويل إلى تنسيق آخر أولاً.
تخزين المستندات الدائم
تستمر المستندات والإعدادات بين الجلسات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بحيث تكون مساحة عملك دائمًا كما تركتها بالضبط.
لماذا تشغّل WPS Office على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."