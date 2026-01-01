انشر Gogs بنقرة واحدة.
خدمة Git ذاتية الاستضافة بدون عناء مكتوبة بلغة Go — خفيفة الوزن وسريعة وسهلة التشغيل على أي خادم.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Gogs
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Gogs
Gogs (خدمة Go Git) هي خدمة Git ذاتية الاستضافة مصممة للبساطة واستخدام الحد الأدنى من الموارد. مكتوبة بلغة Go، تُوفر إدارة المستودعات، وتتبع المشكلات، ودعم الويكي، وتنظيم الفرق من خلال واجهة ويب نظيفة، وتعمل بكفاءة حتى على مثيلات VPS الصغيرة.
استضافة Gogs ذاتيًا تحافظ على شفرة المصدر الخاصة بك على بنية تحتية تملكها، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون الاعتماد على منصات استضافة خارجية. يقرن هذا النشر Gogs بقاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين البيانات بشكل موثوق ويتضمن إعادة توجيه منفذ SSH لسير عمل Git القياسي للدفع والسحب.
الميزات الرئيسية لـ Gogs
استضافة مستودع Git
إدارة كاملة للمستودعات مع تصفح الفروع وسجل الالتزامات وسير عمل طلبات الدمج في واجهة ويب بسيطة.
تتبع المشكلات
متتبع المشكلات المدمج مع التسميات والمعالم والتعيين يحافظ على تنظيم عمل المشروع جنبًا إلى جنب مع التعليمات البرمجية.
SSH ووصول Git عبر HTTPS
المطورون يدفعون ويسحبون عبر SSH أو HTTPS باستخدام عملاء Git القياسيين دون أي تغييرات في سير العمل.
الحد الأدنى من الموارد المستخدمة
يعمل Gogs على أجهزة ذات مواصفات منخفضة، مما يجعله خيارًا عمليًا لاستضافة Git للخوادم الصغيرة والمختبرات المنزلية.
تكاملات Webhook
دعم Webhook يشغل أنظمة CI/CD والخدمات الخارجية عند أحداث الدفع لخطوط أنابيب البناء والنشر الآلية.
لماذا تشغّل Gogs على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."