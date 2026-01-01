Gogs (خدمة Go Git) هي خدمة Git ذاتية الاستضافة مصممة للبساطة واستخدام الحد الأدنى من الموارد. مكتوبة بلغة Go، تُوفر إدارة المستودعات، وتتبع المشكلات، ودعم الويكي، وتنظيم الفرق من خلال واجهة ويب نظيفة، وتعمل بكفاءة حتى على مثيلات VPS الصغيرة.

استضافة Gogs ذاتيًا تحافظ على شفرة المصدر الخاصة بك على بنية تحتية تملكها، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون الاعتماد على منصات استضافة خارجية. يقرن هذا النشر Gogs بقاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين البيانات بشكل موثوق ويتضمن إعادة توجيه منفذ SSH لسير عمل Git القياسي للدفع والسحب.