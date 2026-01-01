انشر Kafbat Kafka UI بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة مستخدم ويب مفتوحة المصدر لإدارة ومراقبة مجموعات Apache Kafka، خليفة مشروع Provectus kafka-ui الشهير.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Kafbat Kafka UI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI هو لوحة تحكم ويب مجانية ومفتوحة المصدر لتشغيل مجموعات Apache Kafka. بصفته الخلف المدعوم من المجتمع لـ Provectus kafka-ui، فإنه يوفر واجهة مصقولة لفحص الوسطاء، وإدارة المواضيع، وتصفح الرسائل، وتتبع تأخر مجموعات المستهلكين — كل ذلك بدون أدوات سطر الأوامر. يتيح لك دعم المجموعات المتعددة إدارة كل بيئة Kafka من لوحة تحكم واحدة.
استضافة Kafbat Kafka UI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات رسائلك وبيانات اعتماد مجموعتك بالكامل داخل بنيتك التحتية. يجمع هذا القالب وسيط Kafka أحادي العقدة يعمل في وضع KRaft (لا يتطلب ZooKeeper)، مما يمنحك حزمة Kafka جاهزة للإنتاج بنقرة واحدة.
الميزات الرئيسية لـ Kafbat Kafka UI
إدارة الموضوع
أنشئ المواضيع وقم بتكوينها وحذفها مع إعدادات التقسيم والنسخ المتماثل في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى استخدام واجهة سطر أوامر Kafka.
متصفح الرسائل
استكشف رسائل Kafka بتنسيقات JSON أو نص عادي أو Avro مع التصفية المستندة إلى CEL لتحديد السجلات الدقيقة التي تحتاجها.
مراقبة مجموعة المستهلكين
تتبع إزاحات مجموعات المستهلكين، وتعيينات الأقسام، ومقاييس التأخير لاكتشاف اختناقات المعالجة قبل أن تؤثر على الأنظمة النهائية.
دعم متعدد العناقيد
ربط مجموعات Kafka متعددة بلوحة تحكم واحدة والتبديل بينها فورًا لرؤية مركزية عبر البيئات.
KRaft Mode وسيط
يعمل وسيط Kafka المجمع في وضع KRaft — بدون تبعية لـ ZooKeeper — مما يبسط النشر ويقلل من البصمة التشغيلية.
لماذا تشغّل Kafbat Kafka UI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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