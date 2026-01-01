Kafbat Kafka UI هو لوحة تحكم ويب مجانية ومفتوحة المصدر لتشغيل مجموعات Apache Kafka. بصفته الخلف المدعوم من المجتمع لـ Provectus kafka-ui، فإنه يوفر واجهة مصقولة لفحص الوسطاء، وإدارة المواضيع، وتصفح الرسائل، وتتبع تأخر مجموعات المستهلكين — كل ذلك بدون أدوات سطر الأوامر. يتيح لك دعم المجموعات المتعددة إدارة كل بيئة Kafka من لوحة تحكم واحدة.

استضافة Kafbat Kafka UI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات رسائلك وبيانات اعتماد مجموعتك بالكامل داخل بنيتك التحتية. يجمع هذا القالب وسيط Kafka أحادي العقدة يعمل في وضع KRaft (لا يتطلب ZooKeeper)، مما يمنحك حزمة Kafka جاهزة للإنتاج بنقرة واحدة.