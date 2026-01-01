Dataline هي أداة لتحليل البيانات مفتوحة المصدر، تضع الخصوصية أولاً، تقوم بترجمة اللغة الطبيعية إلى استعلامات SQL، مما يتيح لك استكشاف قواعد البيانات دون كتابة سطر واحد من SQL. قم بتوصيل ملفات PostgreSQL أو MySQL أو Snowflake أو SQLite أو CSV أو Excel واطرح الأسئلة باللغة الإنجليزية العادية للحصول على نتائج فورية وتصورات تلقائية.

على عكس منصات التحليلات السحابية، فإن استضافة Dataline ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات العمل الحساسة تحت سيطرتك الكاملة. لا توجد قيود على الاستخدام، ولا رسوم لكل مقعد، ولا احتكار للموردين — فقط واجهة استعلام ذكية تعمل مع مفتاح API الخاص بنموذج اللغة الكبير (LLM) المفضل لديك.