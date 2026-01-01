نشر Dataline بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة دردشة SQL تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح لك الاستعلام عن أي قاعدة بيانات وتصورها باستخدام اللغة الإنجليزية البسيطة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Dataline
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Dataline
Dataline هي أداة لتحليل البيانات مفتوحة المصدر، تضع الخصوصية أولاً، تقوم بترجمة اللغة الطبيعية إلى استعلامات SQL، مما يتيح لك استكشاف قواعد البيانات دون كتابة سطر واحد من SQL. قم بتوصيل ملفات PostgreSQL أو MySQL أو Snowflake أو SQLite أو CSV أو Excel واطرح الأسئلة باللغة الإنجليزية العادية للحصول على نتائج فورية وتصورات تلقائية.
على عكس منصات التحليلات السحابية، فإن استضافة Dataline ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات العمل الحساسة تحت سيطرتك الكاملة. لا توجد قيود على الاستخدام، ولا رسوم لكل مقعد، ولا احتكار للموردين — فقط واجهة استعلام ذكية تعمل مع مفتاح API الخاص بنموذج اللغة الكبير (LLM) المفضل لديك.
الميزات الرئيسية لـ Dataline
استعلامات اللغة الطبيعية
اكتب الأسئلة باللغة الإنجليزية البسيطة ويقوم Dataline بإنشاء استعلام SQL وينفذه ويعيد النتائج المنسقة في ثوانٍ.
دعم قواعد بيانات متعددة
اتصل بـ PostgreSQL و MySQL و Snowflake و SQLite و CSV و Excel والمزيد من واجهة واحدة دون تبديل الأدوات.
توليد المخططات الأوتوماتيكي
اطلب رسمًا بيانيًا في مطالبتك وتقوم Dataline بعرض تصور مرئي مباشرة من نتيجة الاستعلام.
بنية تضع الخصوصية في المقام الأول
جميع البيانات تبقى على خادمك الخاص، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في معلومات العمل الحساسة دون تعرضها لأي طرف ثالث.
سجل الاستعلامات
احفظ الاستعلامات والنتائج السابقة وراجعها دون الحاجة لإعادة كتابة المطالبات، لتكوين مكتبة تحليلات شخصية بمرور الوقت.
لماذا تشغّل Dataline على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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