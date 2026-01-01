انشر ClassroomIO بنقرة واحدة.
نظام إدارة التعلم مفتوح المصدر للامتثال، وتعليم العملاء، وبرامج تدريب الشركاء.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ClassroomIO
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ClassroomIO
ClassroomIO هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر بالكامل مصمم للشركات التي تحتاج إلى تشغيل تدريب الامتثال، وأكاديميات تعليم العملاء، وبرامج شهادات الشركاء من منصة واحدة. يجمع بين دورات غير محدودة، ودروس، وتمارين، ومساحات عمل متعددة المنظمات، وشهادات ذات علامة تجارية، ومنشئ دورات بالذكاء الاصطناعي يقوم بصياغة الخطوط العريضة ومحتوى الدروس لك.
تضمن استضافة ClassroomIO ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء سجلات المتعلمين، ومعرفات الشهادات، وبيانات تدقيق التدريب تحت سيطرتك — لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا احتكار للموردين، ولا طرف ثالث بين مؤسستك وبياناتها التدريبية. يأتي المكدس مع Postgres و Redis وتخزين الكائنات المتوافق مع S3، لذلك يعمل نظام إدارة التعلم (LMS) بالكامل بدون أي خدمات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ ClassroomIO
تدريب الامتثال
تتبع المواعيد النهائية، والتجديدات، وفترات السماح، والتنازلات باستخدام شهادات ذات علامة تجارية وبطاقات تعريف مخصصة لبرامج التدريب المنظمة.
منشئ الدورات AI
أنشئ مخططات الدورات التدريبية ومحتوى الدروس والواجبات باستخدام Gemini أو GPT-4o أو Claude — ثم قم بتحسين المخرجات في المحرر.
معلم دروس الذكاء الاصطناعي
مساعد الذكاء الاصطناعي داخل الدرس يجيب على أسئلة المتعلم في الصفحة، مستندًا إلى المواد التعليمية المحيطة.
البرامج والمجموعات
اجمع الدورات في برامج بأهداف، وجدولة الأفواج، وإدارة الفريق، وتتبع التقدم المشترك.
مساحات عمل متعددة المؤسسات
إدارة مؤسسات منفصلة بعلامتها التجارية الخاصة، ونطاقاتها المخصصة، ومعلمين من مثيل واحد لـ ClassroomIO.
REST API و Webhooks
تسجيل المستخدمين، وتشغيل الأتمتة، وتلقي أحداث مثل certificate.issued أو enrollment.completed لربط ClassroomIO بنظامك.
لماذا تشغّل ClassroomIO على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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