ClassroomIO هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر بالكامل مصمم للشركات التي تحتاج إلى تشغيل تدريب الامتثال، وأكاديميات تعليم العملاء، وبرامج شهادات الشركاء من منصة واحدة. يجمع بين دورات غير محدودة، ودروس، وتمارين، ومساحات عمل متعددة المنظمات، وشهادات ذات علامة تجارية، ومنشئ دورات بالذكاء الاصطناعي يقوم بصياغة الخطوط العريضة ومحتوى الدروس لك.

تضمن استضافة ClassroomIO ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء سجلات المتعلمين، ومعرفات الشهادات، وبيانات تدقيق التدريب تحت سيطرتك — لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا احتكار للموردين، ولا طرف ثالث بين مؤسستك وبياناتها التدريبية. يأتي المكدس مع Postgres و Redis وتخزين الكائنات المتوافق مع S3، لذلك يعمل نظام إدارة التعلم (LMS) بالكامل بدون أي خدمات خارجية.