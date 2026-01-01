Wizarr هو نظام ذاتي الاستضافة لإدارة الدعوات والمستخدمين لخوادم الوسائط Plex و Jellyfin و Emby. يقوم بإنشاء روابط دعوة آمنة وقابلة للمشاركة مع تواريخ انتهاء صلاحية قابلة للتكوين، وقيود الوصول إلى المكتبة، وحدود مدة الحساب، ثم يوجه المستخدمين الجدد عبر عملية إعداد موجهة للاتصال بسرعة.

تمنحك استضافة Wizarr ذاتيًا بجانب خادم الوسائط الخاص بك تحكمًا دقيقًا في من لديه حق الوصول وكم مدة هذا الوصول، دون الحاجة إلى إدارة حسابات المستخدمين يدويًا في لوحة تحكم كل خادم وسائط. تتبع الدعوات، وإدارة الجلسات، وأدوات الأعضاء بالجملة تجعل إدارة مكتبة وسائط مشتركة عملية على أي نطاق.