انشر Wizarr بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة الدعوات والمستخدمين لـ Plex و Jellyfin و Emby مع إعداد موجّه وضوابط الوصول.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Wizarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Wizarr
Wizarr هو نظام ذاتي الاستضافة لإدارة الدعوات والمستخدمين لخوادم الوسائط Plex و Jellyfin و Emby. يقوم بإنشاء روابط دعوة آمنة وقابلة للمشاركة مع تواريخ انتهاء صلاحية قابلة للتكوين، وقيود الوصول إلى المكتبة، وحدود مدة الحساب، ثم يوجه المستخدمين الجدد عبر عملية إعداد موجهة للاتصال بسرعة.
تمنحك استضافة Wizarr ذاتيًا بجانب خادم الوسائط الخاص بك تحكمًا دقيقًا في من لديه حق الوصول وكم مدة هذا الوصول، دون الحاجة إلى إدارة حسابات المستخدمين يدويًا في لوحة تحكم كل خادم وسائط. تتبع الدعوات، وإدارة الجلسات، وأدوات الأعضاء بالجملة تجعل إدارة مكتبة وسائط مشتركة عملية على أي نطاق.
الميزات الرئيسية لـ Wizarr
روابط الدعوة
أنشئ روابط دعوة فريدة مع تواريخ انتهاء الصلاحية وقيود الاستخدام لمشاركة وصول متحكم به إلى خادم الوسائط الخاص بك.
قيود المكتبة
تقييد المستخدمين المدعوين على مكتبات محددة حتى يتمكن الضيوف من الوصول فقط إلى المحتوى الذي شاركته معهم صراحةً.
تأهيل المستخدم الموجه
يتبع المدعوون الجدد دليل إعداد خطوة بخطوة يرشدهم خلال إنشاء حساب وربط تطبيق الوسائط الخاص بهم.
دعم الخوادم المتعددة
إدارة المستخدمين عبر خوادم Plex و Jellyfin و Emby من لوحة تحكم Wizarr واحدة.
تتبع الدعوات
راقب الدعوات التي تم استخدامها، ومتى، ومن قبل من للحفاظ على قائمة أعضائك دقيقة وحديثة.
لماذا تشغّل Wizarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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