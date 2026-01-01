Koffan هو تطبيق ويب لقائمة تسوق مستضاف ذاتيًا، مصمم للأزواج والعائلات والأسر المشتركة. يتزامن في الوقت الفعلي بين الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية عبر WebSockets، ويعمل دون اتصال بالإنترنت كتطبيق ويب تقدمي (Progressive Web App)، وينظم المنتجات في أقسام مخصصة مع إكمال تلقائي غامض مستمد من سجل مشترياتك الخاص.

استضافة Koffan ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على قائمة مشتريات الأسرة على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من خدمة SaaS للتسوق. مكتوب بلغة Go مع قاعدة بيانات SQLite مدمجة، ويعمل بحوالي 2.5 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وبصمة قرص تبلغ 16 ميجابايت، ويأتي مع ترجمات لثلاث عشرة لغة، ويتضمن حماية ضد هجمات تسجيل الدخول العشوائية (brute-force)، ويوفر واجهة برمجة تطبيقات REST اختيارية للأتمتة والترحيل والتكاملات.