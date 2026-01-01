انشر Koffan بنقرة واحدة.
تطبيق قائمة تسوق خفيف الوزن للغاية ومستضاف ذاتيًا للأزواج والعائلات، مع مزامنة في الوقت الفعلي ووضع عدم الاتصال وتثبيت PWA.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Koffan
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Koffan
Koffan هو تطبيق ويب لقائمة تسوق مستضاف ذاتيًا، مصمم للأزواج والعائلات والأسر المشتركة. يتزامن في الوقت الفعلي بين الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية عبر WebSockets، ويعمل دون اتصال بالإنترنت كتطبيق ويب تقدمي (Progressive Web App)، وينظم المنتجات في أقسام مخصصة مع إكمال تلقائي غامض مستمد من سجل مشترياتك الخاص.
استضافة Koffan ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على قائمة مشتريات الأسرة على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من خدمة SaaS للتسوق. مكتوب بلغة Go مع قاعدة بيانات SQLite مدمجة، ويعمل بحوالي 2.5 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وبصمة قرص تبلغ 16 ميجابايت، ويأتي مع ترجمات لثلاث عشرة لغة، ويتضمن حماية ضد هجمات تسجيل الدخول العشوائية (brute-force)، ويوفر واجهة برمجة تطبيقات REST اختيارية للأتمتة والترحيل والتكاملات.
الميزات الرئيسية لـ Koffan
مزامنة في الوقت الفعلي
تحديثات مباشرة مدعومة بتقنية WebSocket تبقي كل فرد من أفراد الأسرة على نفس القائمة بينما تتم إضافة العناصر أو التحقق منها أو تعديلها.
تطبيق ويب تقدمي غير متصل
قم بالتثبيت على الشاشة الرئيسية لهاتفك واستمر في إضافة العناصر أو تحديدها بدون اتصال — تتم مزامنة التغييرات عند الاتصال بالإنترنت مرة أخرى.
قوائم متعددة
أنشئ قوائم منفصلة لكل متجر أو غرض باستخدام أيقونات مخصصة، وأعد استخدام أقسام المنتجات مثل الألبان أو الخضروات أو التنظيف.
بصمة فائقة الخفة
مكتوب بلغة Go على واجهة خلفية SQLite — حوالي 16 MB على القرص و 2.5 MB من RAM، مثالي حتى لأصغر خطة VPS.
الإكمال التلقائي الذكي
يقترح البحث الضبابي منتجات من سجل تسوقك السابق ويتذكر القسم الذي ينتمي إليه كل عنصر.
الوصول إلى REST API
رمز API اختياري يفتح الوصول البرمجي للأتمتة والتكاملات وترحيل القوائم بين المثيلات.
لماذا تشغّل Koffan على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."