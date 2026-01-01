نشر ProjectSend بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة احترافية لمشاركة الملفات تركز على العملاء، مع حسابات فردية لكل عميل، وتتبع التنزيلات، وضوابط وصول دقيقة للوكالات والشركات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ProjectSend
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ProjectSend
ProjectSend هو منصة مفتوحة المصدر لتسليم الملفات، مصممة للشركات التي تحتاج إلى مشاركة الملفات مع عملاء محددين بدلاً من الجمهور العام. يحصل كل عميل على بيانات تسجيل دخول خاصة به ويرى فقط الملفات المخصصة له، بينما يتتبع المسؤولون كل عملية تنزيل، ويحددون تواريخ انتهاء الصلاحية للمواد الحساسة، ويتلقون إشعارات عند وصول المستلمين إلى التحميلات الجديدة — مما يخلق بديلاً مسؤولاً وذا علامة تجارية لروابط التخزين السحابي العامة.
استضافة ProjectSend على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على ملفات العملاء السرية — العقود، المستندات المالية، أصول التصميم — على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل، بدون رسوم لكل مستخدم، وبدون حدود للتخزين، ومع إمكانية تخصيص الهوية التجارية لتتناسب مع هوية عملك.
الميزات الرئيسية لـ ProjectSend
حسابات لكل عميل
يحصل كل عميل على تسجيل دخول مخصص ويرى فقط الملفات المخصصة له، مما يحافظ على خصوصية وتنظيم كل علاقة دون روابط عامة مشتركة.
تتبع التحميل
تُظهر سجلات النشاط التفصيلية بالضبط من قام بتنزيل أي ملف ومتى، مما يوفر إثبات التسليم للامتثال ويقلل من رسائل البريد الإلكتروني التي تسأل "هل استلمته؟".
تواريخ انتهاء الصلاحية
تعيين انتهاء صلاحية تلقائي للمستندات الحساسة بحيث يتم إلغاء الوصول بعد فترة محددة، مما يقلل من التعرض دون الحاجة إلى تنظيف يدوي.
إشعارات البريد الإلكتروني
يتلقى العملاء رسائل بريد إلكتروني تلقائية عند توفر ملفات جديدة، مما يلغي الحاجة إلى إخطارهم بشكل منفصل بعد كل عملية تحميل.
علامة تجارية مخصصة
تقدم السمات والشعارات القابلة للتخصيص بوابة ملفات احترافية ذات علامة بيضاء تعكس هوية وكالتك أو عملك بدلاً من خدمة عامة.
لماذا تشغّل ProjectSend على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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