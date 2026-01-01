ProjectSend هو منصة مفتوحة المصدر لتسليم الملفات، مصممة للشركات التي تحتاج إلى مشاركة الملفات مع عملاء محددين بدلاً من الجمهور العام. يحصل كل عميل على بيانات تسجيل دخول خاصة به ويرى فقط الملفات المخصصة له، بينما يتتبع المسؤولون كل عملية تنزيل، ويحددون تواريخ انتهاء الصلاحية للمواد الحساسة، ويتلقون إشعارات عند وصول المستلمين إلى التحميلات الجديدة — مما يخلق بديلاً مسؤولاً وذا علامة تجارية لروابط التخزين السحابي العامة.

استضافة ProjectSend على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على ملفات العملاء السرية — العقود، المستندات المالية، أصول التصميم — على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل، بدون رسوم لكل مستخدم، وبدون حدود للتخزين، ومع إمكانية تخصيص الهوية التجارية لتتناسب مع هوية عملك.