انشر ويب ثينغز غيتواي بتثبيت بنقرة واحدة.
بوابة إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر لتوحيد والتحكم في أجهزة المنزل الذكي من لوحة تحكم ويب خاصة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ WebThings Gateway
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام WebThings Gateway
بوابة WebThings هي تطبيق مفتوح المصدر لمواصفات Web of Things، طوّرته موزيلا في الأصل وتتولى صيانته الآن مجتمع WebThings. تربط أجهزة المنزل الذكي من أنظمة بيئية مختلفة في لوحة تحكم خاصة واحدة، وتعرض كل جهاز كـ Web Thing مع واجهة برمجة تطبيقات HTTP و WebSocket قياسية.
يؤدي تشغيل بوابة WebThings على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى إبقاء بيانات الجهاز وقواعد التشغيل الآلي وتكوين الإضافات بعيدًا تمامًا عن سحابات البائعين. تدعم البوابة بروتوكولات MQTT والبروتوكولات القائمة على IP بشكل افتراضي، بينما تظل إضافات Zigbee و Z-Wave و Bluetooth متاحة للمستخدمين الذين يربطون الخادم الافتراضي الخاص (VPS) بجسر بعيد أو أجهزة متوافقة.
الميزات الرئيسية لـ WebThings Gateway
واجهة برمجة تطبيقات شبكة الأشياء
كل جهاز متصل يتم عرضه من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) قياسية لـ HTTP و WebSocket Web Things للاستخدام في البرامج النصية ولوحات المعلومات وتطبيقات الجهات الخارجية.
محرك القواعد البصري
محرر قواعد السحب والإفلات يتيح لك ربط المشغلات والإجراءات عبر أي جهاز متصل دون كتابة أي كود.
النظام البيئي للإضافات
قم بتثبيت محولات لـ MQTT، Philips Hue، TP-Link، IKEA Tradfri، أجهزة استشعار افتراضية، وعشرات غيرها من دليل الإضافات المدمج.
خاص بشكل افتراضي
تبقى جميع بيانات الجهاز والسجلات والأتمتة على VPS الخاص بك بدون حساب بائع، ولا يوجد قياس عن بعد، ولا يلزم ترحيل سحابي.
مخطط الطابق والسجلات
ضع الأجهزة على مخطط أرضي مخصص وراجع بيانات المستشعر التاريخية باستخدام عارض السجلات المدمج لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
الوصول الصوتي وعبر HTTPS
تتيح لك الأنفاق الاختيارية، وHTTPS، وعمليات الدمج مع المساعدين الصوتيين، الوصول إلى البوابة بأمان من أي مكان.
لماذا تشغّل WebThings Gateway على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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