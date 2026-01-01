بوابة WebThings هي تطبيق مفتوح المصدر لمواصفات Web of Things، طوّرته موزيلا في الأصل وتتولى صيانته الآن مجتمع WebThings. تربط أجهزة المنزل الذكي من أنظمة بيئية مختلفة في لوحة تحكم خاصة واحدة، وتعرض كل جهاز كـ Web Thing مع واجهة برمجة تطبيقات HTTP و WebSocket قياسية.

يؤدي تشغيل بوابة WebThings على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى إبقاء بيانات الجهاز وقواعد التشغيل الآلي وتكوين الإضافات بعيدًا تمامًا عن سحابات البائعين. تدعم البوابة بروتوكولات MQTT والبروتوكولات القائمة على IP بشكل افتراضي، بينما تظل إضافات Zigbee و Z-Wave و Bluetooth متاحة للمستخدمين الذين يربطون الخادم الافتراضي الخاص (VPS) بجسر بعيد أو أجهزة متوافقة.