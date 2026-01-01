خصم يصل إلى 69% على WebThings Gateway

انشر ويب ثينغز غيتواي بتثبيت بنقرة واحدة.

بوابة إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر لتوحيد والتحكم في أجهزة المنزل الذكي من لوحة تحكم ويب خاصة.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر ويب ثينغز غيتواي بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ WebThings Gateway

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD217.99
MAD82.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD217.99
MAD82.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام WebThings Gateway

بوابة WebThings هي تطبيق مفتوح المصدر لمواصفات Web of Things، طوّرته موزيلا في الأصل وتتولى صيانته الآن مجتمع WebThings. تربط أجهزة المنزل الذكي من أنظمة بيئية مختلفة في لوحة تحكم خاصة واحدة، وتعرض كل جهاز كـ Web Thing مع واجهة برمجة تطبيقات HTTP و WebSocket قياسية.

يؤدي تشغيل بوابة WebThings على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى إبقاء بيانات الجهاز وقواعد التشغيل الآلي وتكوين الإضافات بعيدًا تمامًا عن سحابات البائعين. تدعم البوابة بروتوكولات MQTT والبروتوكولات القائمة على IP بشكل افتراضي، بينما تظل إضافات Zigbee و Z-Wave و Bluetooth متاحة للمستخدمين الذين يربطون الخادم الافتراضي الخاص (VPS) بجسر بعيد أو أجهزة متوافقة.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ WebThings Gateway

واجهة برمجة تطبيقات شبكة الأشياء

كل جهاز متصل يتم عرضه من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) قياسية لـ HTTP و WebSocket Web Things للاستخدام في البرامج النصية ولوحات المعلومات وتطبيقات الجهات الخارجية.

محرك القواعد البصري

محرر قواعد السحب والإفلات يتيح لك ربط المشغلات والإجراءات عبر أي جهاز متصل دون كتابة أي كود.

النظام البيئي للإضافات

قم بتثبيت محولات لـ MQTT، Philips Hue، TP-Link، IKEA Tradfri، أجهزة استشعار افتراضية، وعشرات غيرها من دليل الإضافات المدمج.

خاص بشكل افتراضي

تبقى جميع بيانات الجهاز والسجلات والأتمتة على VPS الخاص بك بدون حساب بائع، ولا يوجد قياس عن بعد، ولا يلزم ترحيل سحابي.

مخطط الطابق والسجلات

ضع الأجهزة على مخطط أرضي مخصص وراجع بيانات المستشعر التاريخية باستخدام عارض السجلات المدمج لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الوصول الصوتي وعبر HTTPS

تتيح لك الأنفاق الاختيارية، وHTTPS، وعمليات الدمج مع المساعدين الصوتيين، الوصول إلى البوابة بأمان من أي مكان.

لماذا تشغّل WebThings Gateway على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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