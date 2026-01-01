انشر Home Assistant بنقرة واحدة.
منصة أتمتة منزلية مفتوحة المصدر تركز على الخصوصية مع أكثر من 2000 عملية تكامل للأجهزة والخدمات الذكية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Home Assistant
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Home Assistant
Home Assistant هو منصة التشغيل الآلي للمنزل مفتوحة المصدر الرائدة التي يثق بها ملايين المستخدمين حول العالم. توحد الأجهزة الذكية من مختلف الشركات المصنعة — الأضواء، منظمات الحرارة، الكاميرات، أنظمة الأمان، ومشغلات الوسائط — في واجهة واحدة قابلة للتخصيص، مع محرك أتمتة قوي يدعم سيناريوهات معقدة يتم تشغيلها بالوقت، أو حالات الجهاز، أو الأحداث الخارجية.
يضمن نشر Home Assistant على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء منزلك الذكي يعمل حتى أثناء الانقطاعات المحلية، ويوفر وصولاً موثوقًا عن بُعد من أي مكان، ويحافظ على جميع بيانات الجهاز ومنطق الأتمتة تحت سيطرتك الكاملة دون الاعتماد على خدمات السحابة.
الميزات الرئيسية لـ Home Assistant
أكثر من 2,000 تكامل
قم بتوصيل أي جهاز منزلي ذكي أو خدمة سحابية تقريبًا من خلال مكتبة متنامية باستمرار من عمليات التكامل المجتمعية.
تحكم محلي
جميع عمليات الأتمتة تعمل محليًا دون الاعتماد على السحابة، مما يحافظ على استجابة منزلك حتى عند فشل اتصال الإنترنت.
أتمتة قوية
محرر الأتمتة المرئي والقائم على YAML يدعم المشغلات المعقدة والشروط والإجراءات متعددة الخطوات لأي سيناريو.
لوحات معلومات قابلة للتخصيص
تتيح لك لوحات تحكم Lovelace تصميم واجهات تحكم مخصصة لأي جهاز أو شاشة في منزلك.
تكامل المساعد الصوتي
يعمل مع Google Assistant، وAmazon Alexa، وSiri للتحكم بدون استخدام اليدين بأي جهاز متصل.
مراقبة الطاقة
تتبع وحسّن استخدام الطاقة المنزلية باستخدام لوحات معلومات مخصصة للمراقبة وبيانات استهلاك على مستوى الجهاز.
لماذا تشغّل Home Assistant على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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