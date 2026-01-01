Home Assistant هو منصة التشغيل الآلي للمنزل مفتوحة المصدر الرائدة التي يثق بها ملايين المستخدمين حول العالم. توحد الأجهزة الذكية من مختلف الشركات المصنعة — الأضواء، منظمات الحرارة، الكاميرات، أنظمة الأمان، ومشغلات الوسائط — في واجهة واحدة قابلة للتخصيص، مع محرك أتمتة قوي يدعم سيناريوهات معقدة يتم تشغيلها بالوقت، أو حالات الجهاز، أو الأحداث الخارجية.

يضمن نشر Home Assistant على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء منزلك الذكي يعمل حتى أثناء الانقطاعات المحلية، ويوفر وصولاً موثوقًا عن بُعد من أي مكان، ويحافظ على جميع بيانات الجهاز ومنطق الأتمتة تحت سيطرتك الكاملة دون الاعتماد على خدمات السحابة.