n8n هو نظام أساسي لأتمتة سير العمل يربط التطبيقات والخدمات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال محرر مرئي قائم على العقد. يضيف هذا النشر مساعد n8n للذكاء الاصطناعي، وهو واجهة دردشة تحول الطلبات باللغة العادية إلى سير عمل فعال — حيث يختار العقد الصحيحة، ويربطها ببعضها البعض، ويكتب التعبيرات، ويشرح سبب فشل التنفيذ بدلاً من تركك لقراءة السجلات.

يقوم المساعد بتشغيل التعليمات البرمجية في خدمة بيئة اختبار معزولة (sandbox) يتم نشرها جنبًا إلى جنب مع n8n على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من سحابة طرف ثالث، لذلك تظل منطق سير العمل وبيانات الاعتماد والتعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها على البنية التحتية الخاصة بك. يتم تشغيله بواسطة Nexos AI، مما يمنح المساعد إمكانية الوصول إلى النماذج المتطورة من خلال مفتاح واحد بينما تحتفظ بعدد غير محدود من عمليات تنفيذ سير العمل وبدون تسعير لكل مهمة.