نشر n8n مع مساعد الذكاء الاصطناعي بتثبيت بنقرة واحدة.
أتمتة سير العمل مع دردشة ذكاء اصطناعي مدمجة تقوم بتخطيط وبناء وتصحيح أخطاء أتمتاتك نيابة عنك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ n8n with AI Assistant
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام n8n with AI Assistant
n8n هو نظام أساسي لأتمتة سير العمل يربط التطبيقات والخدمات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال محرر مرئي قائم على العقد. يضيف هذا النشر مساعد n8n للذكاء الاصطناعي، وهو واجهة دردشة تحول الطلبات باللغة العادية إلى سير عمل فعال — حيث يختار العقد الصحيحة، ويربطها ببعضها البعض، ويكتب التعبيرات، ويشرح سبب فشل التنفيذ بدلاً من تركك لقراءة السجلات.
يقوم المساعد بتشغيل التعليمات البرمجية في خدمة بيئة اختبار معزولة (sandbox) يتم نشرها جنبًا إلى جنب مع n8n على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من سحابة طرف ثالث، لذلك تظل منطق سير العمل وبيانات الاعتماد والتعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها على البنية التحتية الخاصة بك. يتم تشغيله بواسطة Nexos AI، مما يمنح المساعد إمكانية الوصول إلى النماذج المتطورة من خلال مفتاح واحد بينما تحتفظ بعدد غير محدود من عمليات تنفيذ سير العمل وبدون تسعير لكل مهمة.
الميزات الرئيسية لـ n8n with AI Assistant
بناء سير العمل القائم على الدردشة
صف الأتمتة التي تريدها بلغة بسيطة ويقوم المساعد بتجميع العقد والاتصالات والتعبيرات لك.
صندوق رمل التعليمات البرمجية المستضاف ذاتيًا
يتم تنفيذ الكود الذي تم إنشاؤه في خدمة بيئة اختبار معزولة تعمل على خادم VPS الخاص بك، لذلك لا يتم إرسال أي شيء إلى مزود تنفيذ خارجي.
تصحيح الأخطاء الموجه
اسأل المساعد لماذا فشل التنفيذ واحصل على شرح مع حل ملموس بدلاً من البحث في سجلات التنفيذ الأولية.
إمكانية الوصول إلى نموذج Nexos AI
يمنح مفتاح واحد لـ Nexos AI المساعد إمكانية الوصول إلى النماذج الرائدة، ويمكنك تبديل النموذج الذي يستخدمه في أي وقت.
مجموعة n8n الكاملة للأتمتة
يتضمن كل شيء في n8n القياسي — مئات من عمليات التكامل، وخطافات الويب، والجداول الزمنية، وعقد JavaScript المخصصة.
تبقى البيانات على خادمك الافتراضي الخاص
يتم تخزين تعريفات سير العمل، وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API)، وسجل التنفيذ في وحدة تخزين دائمة تتحكم بها ويمكنك نسخها احتياطيًا بحرية.
لماذا تشغّل n8n with AI Assistant على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
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