خصم يصل إلى 69% على n8n with AI Assistant

نشر n8n مع مساعد الذكاء الاصطناعي بتثبيت بنقرة واحدة.

أتمتة سير العمل مع دردشة ذكاء اصطناعي مدمجة تقوم بتخطيط وبناء وتصحيح أخطاء أتمتاتك نيابة عنك.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD82.99/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر n8n مع مساعد الذكاء الاصطناعي بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ n8n with AI Assistant

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KVM 2
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تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
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MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
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اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD217.99
MAD82.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام n8n with AI Assistant

n8n هو نظام أساسي لأتمتة سير العمل يربط التطبيقات والخدمات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال محرر مرئي قائم على العقد. يضيف هذا النشر مساعد n8n للذكاء الاصطناعي، وهو واجهة دردشة تحول الطلبات باللغة العادية إلى سير عمل فعال — حيث يختار العقد الصحيحة، ويربطها ببعضها البعض، ويكتب التعبيرات، ويشرح سبب فشل التنفيذ بدلاً من تركك لقراءة السجلات.

يقوم المساعد بتشغيل التعليمات البرمجية في خدمة بيئة اختبار معزولة (sandbox) يتم نشرها جنبًا إلى جنب مع n8n على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من سحابة طرف ثالث، لذلك تظل منطق سير العمل وبيانات الاعتماد والتعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها على البنية التحتية الخاصة بك. يتم تشغيله بواسطة Nexos AI، مما يمنح المساعد إمكانية الوصول إلى النماذج المتطورة من خلال مفتاح واحد بينما تحتفظ بعدد غير محدود من عمليات تنفيذ سير العمل وبدون تسعير لكل مهمة.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ n8n with AI Assistant

بناء سير العمل القائم على الدردشة

صف الأتمتة التي تريدها بلغة بسيطة ويقوم المساعد بتجميع العقد والاتصالات والتعبيرات لك.

صندوق رمل التعليمات البرمجية المستضاف ذاتيًا

يتم تنفيذ الكود الذي تم إنشاؤه في خدمة بيئة اختبار معزولة تعمل على خادم VPS الخاص بك، لذلك لا يتم إرسال أي شيء إلى مزود تنفيذ خارجي.

تصحيح الأخطاء الموجه

اسأل المساعد لماذا فشل التنفيذ واحصل على شرح مع حل ملموس بدلاً من البحث في سجلات التنفيذ الأولية.

إمكانية الوصول إلى نموذج Nexos AI

يمنح مفتاح واحد لـ Nexos AI المساعد إمكانية الوصول إلى النماذج الرائدة، ويمكنك تبديل النموذج الذي يستخدمه في أي وقت.

مجموعة n8n الكاملة للأتمتة

يتضمن كل شيء في n8n القياسي — مئات من عمليات التكامل، وخطافات الويب، والجداول الزمنية، وعقد JavaScript المخصصة.

تبقى البيانات على خادمك الافتراضي الخاص

يتم تخزين تعريفات سير العمل، وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API)، وسجل التنفيذ في وحدة تخزين دائمة تتحكم بها ويمكنك نسخها احتياطيًا بحرية.

لماذا تشغّل n8n with AI Assistant على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀

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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.

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جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.

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