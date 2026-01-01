نشر Form.io بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لبناء النماذج وإدارة البيانات API لإنشاء وتضمين وإدارة النماذج الديناميكية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Form.io
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Form.io
Form.io هي منصة مفتوحة المصدر لبناء النماذج وواجهة برمجة التطبيقات (API) تتيح للمطورين إنشاء نماذج معقدة، وإدارة عمليات الإرسال، وبناء تطبيقات تعتمد على البيانات. تجمع المنصة بين منشئ نماذج مرئي بالسحب والإفلات مع واجهة خلفية قوية لـ REST API، مما يجعل تضمين النماذج في أي تطبيق ويب أو جوال أمرًا سهلاً ومباشرًا.
يمنحك الاستضافة الذاتية لـ Form.io ملكية كاملة لبيانات النماذج وعمليات الإرسال الخاصة بك. تستفيد المؤسسات التي تتعامل مع معلومات حساسة — مثل استجابات الاستبيانات، ونماذج استقبال العملاء، أو سير العمل الداخلي — من الاحتفاظ بكل شيء على بنيتها التحتية الخاصة بها، بدون رسوم لكل عملية إرسال وسيادة كاملة على البيانات.
الميزات الرئيسية لـ Form.io
منشئ النماذج المرئي
محرر السحب والإفلات يدعم حقول النص، وتحميل الملفات، والنماذج المتداخلة، والمنطق الشرطي دون كتابة كود.
REST API تلقائي التوليد
ينشئ كل نموذج تلقائيًا واجهة برمجة تطبيقات (REST API) لإنشاء وقراءة وإدارة الإرسالات من أي تطبيق.
التحكم في الوصول المستند إلى الدور
تحكم في من يمكنه إرسال النماذج أو عرضها أو إدارتها من خلال إدارة الأدوار والأذونات الدقيقة.
إجراءات تقديم مخصصة
تشغيل خطافات الويب، أو إرسال رسائل بريد إلكتروني، أو تحويل البيانات تلقائيًا عند استلام نموذج.
SDK جافاسكريبت قابل للتضمين
تضمين النماذج في React أو Angular أو Vue أو أي تطبيق ويب باستخدام حزمة تطوير البرامج (SDK) الرسمية لـ Form.io JavaScript.
لماذا تشغّل Form.io على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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