Form.io هي منصة مفتوحة المصدر لبناء النماذج وواجهة برمجة التطبيقات (API) تتيح للمطورين إنشاء نماذج معقدة، وإدارة عمليات الإرسال، وبناء تطبيقات تعتمد على البيانات. تجمع المنصة بين منشئ نماذج مرئي بالسحب والإفلات مع واجهة خلفية قوية لـ REST API، مما يجعل تضمين النماذج في أي تطبيق ويب أو جوال أمرًا سهلاً ومباشرًا.

يمنحك الاستضافة الذاتية لـ Form.io ملكية كاملة لبيانات النماذج وعمليات الإرسال الخاصة بك. تستفيد المؤسسات التي تتعامل مع معلومات حساسة — مثل استجابات الاستبيانات، ونماذج استقبال العملاء، أو سير العمل الداخلي — من الاحتفاظ بكل شيء على بنيتها التحتية الخاصة بها، بدون رسوم لكل عملية إرسال وسيادة كاملة على البيانات.