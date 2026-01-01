Zulip هي منصة دردشة جماعية قوية ومفتوحة المصدر تنظم كل محادثة في مواضيع داخل القنوات، مما يجعلها مختلفة جوهريًا عن أدوات القنوات المسطحة. فبدلاً من تدفق غير مميز للرسائل، تنتمي كل محادثة إلى موضوع محدد الاسم — مما يسمح لأعضاء الفريق بمتابعة المستجدات بشكل انتقائي، والرد بشكل غير متزامن، والعثور على القرارات السابقة دون التمرير اللانهائي.

استضافة Zulip ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنح فريقك تحكمًا كاملاً في بيانات الاتصال، وسجل الرسائل، وعمليات التكامل. يدعم Zulip أكثر من 100 عملية تكامل مع أدوات التطوير والإنتاجية، ويأتي مع تطبيقات جوال وسطح مكتب أصلية لجميع المنصات الرئيسية.