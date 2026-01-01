نشر Zulip بنقرة واحدة.
منصة دردشة جماعية مفتوحة المصدر مع سلاسل مواضيع منظمة، مصممة للتواصل الجماعي المركز وغير المتزامن.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Zulip
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Zulip
Zulip هي منصة دردشة جماعية قوية ومفتوحة المصدر تنظم كل محادثة في مواضيع داخل القنوات، مما يجعلها مختلفة جوهريًا عن أدوات القنوات المسطحة. فبدلاً من تدفق غير مميز للرسائل، تنتمي كل محادثة إلى موضوع محدد الاسم — مما يسمح لأعضاء الفريق بمتابعة المستجدات بشكل انتقائي، والرد بشكل غير متزامن، والعثور على القرارات السابقة دون التمرير اللانهائي.
استضافة Zulip ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنح فريقك تحكمًا كاملاً في بيانات الاتصال، وسجل الرسائل، وعمليات التكامل. يدعم Zulip أكثر من 100 عملية تكامل مع أدوات التطوير والإنتاجية، ويأتي مع تطبيقات جوال وسطح مكتب أصلية لجميع المنصات الرئيسية.
الميزات الرئيسية لـ Zulip
ترابط المواضيع
تنتمي كل رسالة إلى موضوع مسمى داخل قناة، مما يحافظ على تنظيم المحادثات وسهولة متابعتها حتى في الفرق ذات الحجم الكبير.
بحث نصي كامل قوي
ابحث في سجل الرسائل بالكامل، بما في ذلك الملفات والروابط، للكشف الفوري عن أي محادثة أو قرار سابق.
أكثر من 100 تكامل
تكاملات أصلية مع GitHub و Jira و PagerDuty و Grafana و Sentry والمزيد تجلب السياق مباشرة إلى قنوات فريقك.
تطبيقات أصلية
تطبيقات الجوال لنظامي التشغيل iOS وأندرويد، بالإضافة إلى تطبيقات سطح المكتب لأنظمة Windows و macOS و Linux، تحافظ على اتصال فريقك عبر كل جهاز.
سير عمل مدفوع بلوحة المفاتيح
تتيح اختصارات لوحة المفاتيح الشاملة وواجهة خالية من التشتيت للمستخدمين المتقدمين التنقل والرد على الرسائل بالكامل دون استخدام الفأرة.
لماذا تشغّل Zulip على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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