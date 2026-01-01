انشر Kotaemon بنقرة واحدة.
روبوت دردشة للأسئلة والأجوبة للمستندات مفتوح المصدر للدردشة مع ملفاتك باستخدام أي مزود LLM.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Kotaemon
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Kotaemon
Kotaemon هو أداة نظيفة وقابلة للتخصيص للإجابة على الأسئلة من المستندات تعتمد على RAG، وتتصل بنموذج اللغة الكبير (LLM) الذي تختاره — من OpenAI وAzure إلى نسخة Ollama المستضافة ذاتيًا. قم بتحميل ملفات PDF ومستندات Word وجداول البيانات والصور، ثم اطرح الأسئلة واستقبل الإجابات المدعومة باقتباسات دقيقة من المادة المصدرية.
على عكس خدمات الذكاء الاصطناعي للمستندات المستندة إلى السحابة، فإن استضافة Kotaemon ذاتيًا تحافظ على خصوصية ملفاتك على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). يضيف الإصدار الكامل للصورة في هذا القالب Tesseract OCR، وتحليل تنسيقات LibreOffice، ومعالجة المستندات متعددة الأنماط، مما يجعله مناسبًا لملفات PDF الممسوحة ضوئيًا، وملفات Office، والمستندات الغنية بالصور.
الميزات الرئيسية لـ Kotaemon
دعم نماذج اللغة الكبيرة المتعددة
اتصل بـ OpenAI، Azure OpenAI، Cohere، Mistral، أو أي نموذج محلي مستضاف بواسطة Ollama دون ترحيل مستنداتك أو سجل الدردشة الخاص بك.
إجابات مدعومة بالمراجع
يرتبط كل جواب بالمقاطع الدقيقة في مستنداتك المصدرية حتى تتمكن من التحقق من الادعاءات وتتبع المعلومات مباشرة.
التعرف الضوئي على الحروف (OCR) وتحليل مستندات Office
يتم تجميع Tesseract OCR و LibreOffice و ffmpeg للتعامل مع ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا وملفات Word و PowerPoint والمستندات المستندة إلى الصور بشكل أصلي.
GraphRAG استرجاع
تحسن الخلفيات الاختيارية لـ GraphRAG و LightRAG دقة الاسترجاع لمجموعات المستندات الكبيرة أو المرجعية المتقاطعة بكثافة.
وصول متعدد المستخدمين
تتيح إدارة المستخدمين المضمنة لأعضاء الفريق الاحتفاظ كل منهم بمجموعات مستندات خاصة ضمن نشر مشترك واحد.
لماذا تشغّل Kotaemon على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."