Kotaemon هو أداة نظيفة وقابلة للتخصيص للإجابة على الأسئلة من المستندات تعتمد على RAG، وتتصل بنموذج اللغة الكبير (LLM) الذي تختاره — من OpenAI وAzure إلى نسخة Ollama المستضافة ذاتيًا. قم بتحميل ملفات PDF ومستندات Word وجداول البيانات والصور، ثم اطرح الأسئلة واستقبل الإجابات المدعومة باقتباسات دقيقة من المادة المصدرية.

على عكس خدمات الذكاء الاصطناعي للمستندات المستندة إلى السحابة، فإن استضافة Kotaemon ذاتيًا تحافظ على خصوصية ملفاتك على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). يضيف الإصدار الكامل للصورة في هذا القالب Tesseract OCR، وتحليل تنسيقات LibreOffice، ومعالجة المستندات متعددة الأنماط، مما يجعله مناسبًا لملفات PDF الممسوحة ضوئيًا، وملفات Office، والمستندات الغنية بالصور.