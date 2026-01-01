نشر Bionic GPT بنقرة واحدة.
بديل لـ ChatGPT مستضاف ذاتيًا في الموقع، مع دردشة جماعية، ومساعدين مدعومين بتقنية RAG، وتحكم في الوصول يستند إلى الأدوار للمؤسسات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Bionic GPT
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Bionic GPT
Bionic GPT هو بديل مفتوح المصدر محلي لـ ChatGPT، مصمم للمؤسسات التي تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الحفاظ على سرية البيانات بشكل صارم. مبني حول نواة Rust عالية الأداء، فهو يجمع بين واجهة مألوفة على غرار ChatGPT وميزات المؤسسات مثل مساحات عمل الفريق، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، وسجلات التدقيق، وخطوط أنابيب التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) القائمة على الوكلاء لأي تنسيق مستند.
استضافة Bionic GPT ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على المطالبات، وسجل الدردشة، والتضمينات، والمستندات المحملة داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون رسوم لكل مقعد أو مشاركة بيانات مع طرف ثالث. تتصل المنصة بأي نموذج متوافق مع OpenAI — سواء كانت مثيلات Ollama محلية أو مزودين عن بعد — وتتضمن PostgreSQL مع pgvector للبحث الدلالي بالإضافة إلى محرك RAG مخصص لاستيعاب المستندات وتوليد التضمينات.
الميزات الرئيسية لـ Bionic GPT
تجربة دردشة مألوفة
واجهة مصقولة على غرار ChatGPT مع سجل الدردشة وتخصيص كامل للمظهر تتيح للفرق اعتماد الأداة دون الحاجة لإعادة التدريب، بينما تحافظ واجهة مستخدم Rust السريعة على التفاعلات سريعة الاستجابة.
مساعدو RAG الوكلاء
أنشئ مساعدين مستندين إلى مستنداتك الخاصة — PDF، HTML، CSV، PPTX، والمزيد — مع تقسيم بدون تعليمات برمجية، وتضمينات، ومطالبات نظام تم تكوينها عبر واجهة المستخدم للويب.
الفرق و RBAC
نظّم المستخدمين في مساحات عمل فرق معزولة، وتحكّم في الوصول إلى الميزات عبر الأدوار من نظام الدخول الموحد (SSO) الخاص بك، وفرض قيود استخدام الرمز المميز لكل دور لمشاركة سعة النموذج بشكل عادل.
أحضر أي LLM
الاتصال بالنماذج المحلية عبر Ollama أو الموفرين عن بُعد باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenAI، والسماح للمستخدمين بالتبديل بين النماذج دون مغادرة المحادثة.
الخصوصية في صميم التصميم
تبقى المستندات والتضمينات وسجل الدردشة داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مع أمان على مستوى الصفوف في Postgres وحاويات مبنية من الصفر بأقل قدر ممكن، مما يوفر دفاعًا متعمقًا.
لماذا تشغّل Bionic GPT على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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