نشر PowerDNS-Admin بنقرة واحدة.
واجهة ويب حديثة لإدارة مناطق PowerDNS والسجلات والمستخدمين والتحكم في الوصول من لوحة تحكم واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ PowerDNS-Admin
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام PowerDNS-Admin
PowerDNS-Admin هو واجهة ويب مفتوحة المصدر لخادم PowerDNS الموثوق به لنظام أسماء النطاقات (DNS)، مما يمنحك واجهة مستخدم سهلة لإدارة مناطق DNS الأمامية والعكسية، والسجلات، والقوالب، ومفاتيح DNSSEC دون الحاجة إلى تعديل ملفات التكوين أو إنشاء استدعاءات API يدويًا. وهو يدعم التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، والأذونات لكل منطقة، وتسجيل الأنشطة، والمصادقة عبر LDAP، وSAML، وOAuth (جوجل، وجيت هاب، وأزور، وOpenID)، والحسابات المحلية المدمجة مع مصادقة ثنائية اختيارية.
يجمع هذا القالب بين PowerDNS-Admin وخادم PowerDNS الموثوق به وواجهة خلفية MariaDB، لتحصل على حزمة استضافة DNS متكاملة بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). تضع الاستضافة الذاتية خوادم الأسماء الخاصة بك، وبيانات المنطقة، وواجهة برمجة تطبيقات DNS بالكامل على بنية تحتية تتحكم فيها، دون رسوم لكل منطقة ودون وجود مزود DNS خارجي.
الميزات الرئيسية لـ PowerDNS-Admin
واجهة مستخدم إدارة المناطق
أنشئ مناطق وسجلات DNS الأمامية والعكسية وعدّلها واحذفها من خلال لوحة تحكم ويب نظيفة بدلاً من تعديل ملفات المناطق أو استدعاء واجهات برمجة التطبيقات الخام.
خادم PowerDNS المضمّن
يتضمن خادم PowerDNS موثوقًا وجاهزًا للاستخدام مع تمكين واجهة برمجة تطبيقات HTTP (API) وموصل مسبقًا بواجهة المستخدم الإدارية، بحيث تكون الحزمة جاهزة للعمل فورًا.
التحكم في الوصول المستند إلى الدور
تعيين المسؤولين والمشغلين والمستخدمين على مستوى النطاق بأذونات دقيقة لكل نطاق حتى تتمكن الفرق من إدارة DNS دون مشاركة حساب مسؤول فائق واحد.
مصادقة المؤسسة
تكامل مع أنظمة الهوية الحالية باستخدام LDAP و SAML و OAuth (Google و GitHub و Azure و OpenID)، ومصادقة اختيارية ثنائية العوامل (TOTP) للحسابات المحلية.
تسجيل الأنشطة والتدقيق
يتم تسجيل كل تغيير في النطاق والسجل مع المستخدم المسؤول، مما يوفر لك مسار تدقيق كاملاً للامتثال واستكشاف أخطاء الحوادث وإصلاحها.
قوالب النطاق و IDN
قوالب المنطقة القابلة لإعادة الاستخدام تسرّع عملية إعداد النطاقات الجديدة، بينما يدعم IDN و Punycode بالكامل أسماء النطاقات الدولية دون الحاجة إلى تحويل يدوي.
لماذا تشغّل PowerDNS-Admin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."