PowerDNS-Admin هو واجهة ويب مفتوحة المصدر لخادم PowerDNS الموثوق به لنظام أسماء النطاقات (DNS)، مما يمنحك واجهة مستخدم سهلة لإدارة مناطق DNS الأمامية والعكسية، والسجلات، والقوالب، ومفاتيح DNSSEC دون الحاجة إلى تعديل ملفات التكوين أو إنشاء استدعاءات API يدويًا. وهو يدعم التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، والأذونات لكل منطقة، وتسجيل الأنشطة، والمصادقة عبر LDAP، وSAML، وOAuth (جوجل، وجيت هاب، وأزور، وOpenID)، والحسابات المحلية المدمجة مع مصادقة ثنائية اختيارية.

يجمع هذا القالب بين PowerDNS-Admin وخادم PowerDNS الموثوق به وواجهة خلفية MariaDB، لتحصل على حزمة استضافة DNS متكاملة بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). تضع الاستضافة الذاتية خوادم الأسماء الخاصة بك، وبيانات المنطقة، وواجهة برمجة تطبيقات DNS بالكامل على بنية تحتية تتحكم فيها، دون رسوم لكل منطقة ودون وجود مزود DNS خارجي.