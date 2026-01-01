انشر Rallly بنقرة واحدة.
أداة جدولة مستضافة ذاتيًا لاختيار أفضل تاريخ ووقت بشكل تعاوني عبر المجموعات والفرق والمناطق الزمنية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Rallly
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Rallly
Rallly هو أداة جدولة واستطلاع جماعي مفتوحة المصدر وصديقة للخصوصية، مصممة لتحل محل Doodle وتطبيقات SaaS المماثلة. يقوم المنظمون بإنشاء استطلاع بخيارات التاريخ/الوقت المقترحة، ومشاركة رابط، ويختار المستجيبون الفترات الزمنية التي تناسبهم — لا يلزم وجود حساب للمشاركين. ثم تقوم لوحة تحكم المنظم بتسليط الضوء على الفترات الزمنية الأكثر شيوعًا، مما يسهل تأكيد الوقت النهائي.
استضافة Rallly ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على رسائل البريد الإلكتروني للمشاركين، وبيانات الاستجابة، ومواضيع الاجتماعات على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من خدمة جدولة تابعة لجهة خارجية. تدعم المنصة مناطق زمنية متعددة، وخيارات مقفلة، وعلامة تجارية مخصصة، ومصادقة البريد الإلكتروني عبر الرابط السحري للمنظمين، وتعمل الحزمة بأكملها على حاوية Next.js واحدة بالإضافة إلى PostgreSQL — صغيرة بما يكفي للاستخدام الشخصي، وقوية بما يكفي لفريق صغير أو نادٍ.
الميزات الرئيسية لـ Rallly
استطلاعات المواعيد الجماعية
اقترح خيارات متعددة للتاريخ والوقت، واجمع التوافر من المدعوين، واعرض أفضل وقت متاح — استطلاعات رأي على غرار Doodle بدون رسوم لكل استطلاع.
يراعي المنطقة الزمنية
عرض كل خيار في المنطقة الزمنية المحلية لكل مستجيب تلقائيًا حتى تتمكن الفرق الموزعة من اختيار الأوقات دون الحاجة إلى حسابات ذهنية.
ردود بدون حساب
يصوت المدعوون باسم وبريد إلكتروني اختياري — لا تسجيل، لا كلمة مرور، لا عوائق — بينما يحتفظ المنظمون بحسابات لإدارة الاستطلاعات.
تسجيل الدخول بالرابط السحري
يسجل المنظمون الدخول عبر روابط سحرية مرسلة بالبريد الإلكتروني بدلاً من كلمات المرور، مما يحافظ على صغر مساحة سطح بيانات الاعتماد دون التضحية بالراحة.
خيارات مقفلة ومخفية
اقفل خيارًا مختارًا لتجميد الردود، أو اخفِ الخيارات بعد إغلاق التصويت — مفيد لتأكيد الاختيار النهائي دون تغييرات إضافية.
تخصيص العلامة التجارية
عيّن اسم موقعك وشعارك ونسقك الخاص حتى تبدو الاستطلاعات وكأنها جزء من مؤسستك بدلاً من صفحة هبوط SaaS عامة.
لماذا تشغّل Rallly على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."