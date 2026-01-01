HuggingChat (Chat UI) هو قاعدة التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر وراء huggingface.co/chat، تم بناؤه بواسطة Hugging Face كواجهة أمامية مصقولة وقابلة للعلامة التجارية لنماذج اللغة الكبيرة. على عكس تطبيقات الدردشة المقيدة بالبائع، فإنه يتحدث بروتوكول OpenAI API، لذا يمكن لنفس النشر التحدث إلى موجه Hugging Face Inference Providers، أو OpenRouter، أو خادم llama.cpp محلي، أو Ollama، أو أي نقطة نهاية أخرى متوافقة بمجرد تبديل عنوان URL ومفتاح.

استضافته ذاتيًا على VPS الخاص بك يحافظ على كل محادثة، واستدعاء أداة MCP، وملف تم تحميله على البنية التحتية التي تتحكم فيها، مع الاستمرار في منحك الوصول إلى آلاف النماذج المفتوحة والخاصة من خلال أي واجهة خلفية للاستدلال تفضلها.