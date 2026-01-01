انشر HuggingChat (واجهة الدردشة) بتنصيب بنقرة واحدة.
واجهة دردشة SvelteKit مفتوحة المصدر تشغل HuggingChat وتتصل بأي نقطة نهاية نموذج متوافقة مع OpenAI.
اختر باقة VPS المناسبة لـ HuggingChat (Chat UI)
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (Chat UI) هو قاعدة التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر وراء huggingface.co/chat، تم بناؤه بواسطة Hugging Face كواجهة أمامية مصقولة وقابلة للعلامة التجارية لنماذج اللغة الكبيرة. على عكس تطبيقات الدردشة المقيدة بالبائع، فإنه يتحدث بروتوكول OpenAI API، لذا يمكن لنفس النشر التحدث إلى موجه Hugging Face Inference Providers، أو OpenRouter، أو خادم llama.cpp محلي، أو Ollama، أو أي نقطة نهاية أخرى متوافقة بمجرد تبديل عنوان URL ومفتاح.
استضافته ذاتيًا على VPS الخاص بك يحافظ على كل محادثة، واستدعاء أداة MCP، وملف تم تحميله على البنية التحتية التي تتحكم فيها، مع الاستمرار في منحك الوصول إلى آلاف النماذج المفتوحة والخاصة من خلال أي واجهة خلفية للاستدلال تفضلها.
الميزات الرئيسية لـ HuggingChat (Chat UI)
موجه متوافق مع OpenAI
وجّه إلى موجّه Hugging Face، OpenRouter، llama.cpp، Ollama، أو أي عنوان URL متوافق مع OpenAI، واحصل فورًا على كتالوج نماذجها الكامل.
التوجيه الشامل الذكي
موجه LLM المدمج يختار تلقائيًا أفضل نموذج لكل طلب — متعدد الوسائط، أو استدعاء الأدوات، أو الافتراضي — دون الكشف عن التعقيد للمستخدمين النهائيين.
استدعاء أداة MCP
ربط خوادم بروتوكول سياق النموذج بحيث يمكن للمحادثات تشغيل البحث على الويب، والتعليمات البرمجية، والأدوات المخصصة مع بث النتائج مرة أخرى إلى المحادثة.
محادثات متعددة الوسائط
أرسل الصور والمرفقات والمدخلات الصوتية إلى نماذج الرؤية ونماذج على غرار Whisper التي تدعم المدخلات متعددة الوسائط من خلال مزودك المختار.
سجل الدردشة الدائم
تخزن MongoDB المضمنة المحادثات والإعدادات والمساعدين لكل مستخدم، بحيث يبقى السجل محفوظًا بعد إعادة التشغيل ويتبع المستخدمين عبر الأجهزة.
تخصيص العلامة التجارية
تجاوز اسم التطبيق والوصف والأصول لتقديم منتج دردشة داخلي يحمل علامتك التجارية بالكامل لفريقك أو عملائك.
لماذا تشغّل HuggingChat (Chat UI) على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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