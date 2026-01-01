انشر CyberChef بنقرة واحدة.
"سكين الجيش السويسري السيبراني" التابع لـ GCHQ الذي يضم أكثر من 300 عملية للترميز والتشفير وتحليل البيانات في المتصفح.
اختر باقة VPS المناسبة لـ CyberChef
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام CyberChef
سايبر شيف (CyberChef) هي أداة قوية لمعالجة البيانات قائمة على الويب، طورتها GCHQ، وتقدم أكثر من 300 عملية مدمجة للتشفير، والترميز، والضغط، والتجزئة، وتحويل تنسيق البيانات — كل ذلك من خلال واجهة سحب وإفلات بديهية. يتيح لك نظام الوصفات الفريد ربط عمليات متعددة في سير عمل قابل لإعادة الاستخدام والمشاركة، بينما تكتشف ميزة "Magic" تلقائيًا أنواع الترميز لتسريع التحليل.
نظرًا لأن CyberChef يعالج كل شيء من جانب العميل في متصفحك، فإن البيانات الحساسة لا تغادر جهازك أبدًا. يضمن استضافة نسختك الخاصة على خادم افتراضي خاص (VPS) أنها متاحة دائمًا لفريقك، ويمكن الوصول إليها فقط داخل بنيتك التحتية، وخالية من الاعتماد على الإصدارات المستضافة علنًا — وهو أمر بالغ الأهمية لعمليات الأمن وسير عمل الاستجابة للحوادث التي تتعامل مع البيانات السرية.
الميزات الرئيسية لـ CyberChef
أكثر من 300 عملية مدمجة
يغطي Base64، وAES، وتجزئة SHA، والتعبيرات النمطية (regex)، وتحليل IP، والضغط، وعشرات من عمليات تحويل البيانات الأخرى دون كتابة أي تعليمات برمجية.
تسلسل الوصفات
ربط عمليات متعددة في وصفات قابلة لإعادة الاستخدام يمكن حفظها ومشاركتها عبر عنوان URL، مما يتيح سير عمل تحويل البيانات المتكرر والموثق.
المعالجة من جهة العميل
تتم جميع العمليات بالكامل في المتصفح — لا تغادر البيانات جهازك أبدًا، مما يجعلها آمنة لتحقيقات الأمان الحساسة والتحليلات السرية.
الكشف التلقائي السحري
تحدد عملية Magic تلقائيًا مخططات التشفير غير المعروفة وتقترح العمليات الصحيحة لفك تشفيرها، مما يسرع الفرز والتحليل.
تصحيح الأخطاء بنقاط التوقف
تتبع الوصفات باستخدام نقاط التوقف لفحص حالات البيانات الوسيطة واستكشاف أخطاء مسارات التحويل المعقدة متعددة المراحل وإصلاحها.
لماذا تشغّل CyberChef على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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