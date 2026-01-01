سايبر شيف (CyberChef) هي أداة قوية لمعالجة البيانات قائمة على الويب، طورتها GCHQ، وتقدم أكثر من 300 عملية مدمجة للتشفير، والترميز، والضغط، والتجزئة، وتحويل تنسيق البيانات — كل ذلك من خلال واجهة سحب وإفلات بديهية. يتيح لك نظام الوصفات الفريد ربط عمليات متعددة في سير عمل قابل لإعادة الاستخدام والمشاركة، بينما تكتشف ميزة "Magic" تلقائيًا أنواع الترميز لتسريع التحليل.

نظرًا لأن CyberChef يعالج كل شيء من جانب العميل في متصفحك، فإن البيانات الحساسة لا تغادر جهازك أبدًا. يضمن استضافة نسختك الخاصة على خادم افتراضي خاص (VPS) أنها متاحة دائمًا لفريقك، ويمكن الوصول إليها فقط داخل بنيتك التحتية، وخالية من الاعتماد على الإصدارات المستضافة علنًا — وهو أمر بالغ الأهمية لعمليات الأمن وسير عمل الاستجابة للحوادث التي تتعامل مع البيانات السرية.