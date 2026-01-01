انشر pgAdmin بنقرة واحدة.
منصة إدارة وتطوير مفتوحة المصدر لـ PostgreSQL — أداة الإدارة الرسومية الأكثر شيوعًا لقواعد بيانات Postgres.
اختر باقة VPS المناسبة لـ pgAdmin
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام pgAdmin
pgAdmin هو منصة الإدارة والتطوير مفتوحة المصدر الأكثر شعبية وغنى بالميزات لـ PostgreSQL، والتي يديرها مجتمع PostgreSQL. توفر نسخة الويب (pgAdmin 4) واجهة مصقولة قائمة على المتصفح لإدارة خادم Postgres واحد أو العديد من الخوادم — تصميم المخططات، تطوير الاستعلامات مع الإكمال التلقائي وخطط الشرح، النسخ الاحتياطي والاستعادة، إدارة الأدوار والصلاحيات، مراقبة النسخ المتماثل، والبحث النصي الكامل عبر كائنات قاعدة البيانات.
تتيح استضافة pgAdmin ذاتياً على خادم VPS الخاص بك لمديري قواعد البيانات والمطورين الحصول على وحدة تحكم مركزية لإدارة Postgres يمكن الوصول إليها من أي مكان باستخدام متصفح، دون الحاجة لتثبيت تطبيق سطح مكتب. قم بتوصيل pgAdmin بأي مثيل Postgres يمكن الوصول إليه — حاويات محلية، أو RDS أو Cloud SQL المستضافة على السحابة، أو خوادم Postgres البعيدة — وقم بإدارتها جميعاً من واجهة مستخدم ويب واحدة.
الميزات الرئيسية لـ pgAdmin
إدارة الخوادم المتعددة
الاتصال بأي عدد من خوادم PostgreSQL وإدارتها من واجهة ويب واحدة، منظمة في مجموعات خوادم ذات بيانات وصفية موسومة.
أداة الاستعلام مع الإكمال التلقائي
محرر SQL كامل الميزات مع تمييز بناء الجملة، والإكمال التلقائي لأسماء الجداول والأعمدة، وسجل الاستعلامات، وتصور رسومي لخطة EXPLAIN.
مصمم المخطط
تصفح وتعديل قواعد البيانات والمخططات والجداول وطرق العرض والدوال والمتسلسلات والفهارس من خلال مستكشف شجري مع مربعات حوار قابلة للتعديل بالنقر.
مخططات علاقات الكيانات
إنشاء مخططات علاقات الكيانات التفاعلية من المخططات الموجودة، أو تصميم مخططات جديدة بصريًا قبل تطبيق التغييرات على قاعدة البيانات.
النسخ الاحتياطي والاستعادة
قم بتشغيل عمليات pg_dump و pg_restore مباشرة من واجهة المستخدم مع خيارات التنسيق ومستويات الضغط واختيار لكل جدول.
إدارة الأدوار والصلاحيات
إنشاء الأدوار بصريًا، وإدارة عضويات المجموعات، ومنح أو إلغاء أذونات على مستوى الكائنات عبر قواعد البيانات والمخططات.
لماذا تشغّل pgAdmin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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