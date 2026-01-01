pgAdmin هو منصة الإدارة والتطوير مفتوحة المصدر الأكثر شعبية وغنى بالميزات لـ PostgreSQL، والتي يديرها مجتمع PostgreSQL. توفر نسخة الويب (pgAdmin 4) واجهة مصقولة قائمة على المتصفح لإدارة خادم Postgres واحد أو العديد من الخوادم — تصميم المخططات، تطوير الاستعلامات مع الإكمال التلقائي وخطط الشرح، النسخ الاحتياطي والاستعادة، إدارة الأدوار والصلاحيات، مراقبة النسخ المتماثل، والبحث النصي الكامل عبر كائنات قاعدة البيانات.

تتيح استضافة pgAdmin ذاتياً على خادم VPS الخاص بك لمديري قواعد البيانات والمطورين الحصول على وحدة تحكم مركزية لإدارة Postgres يمكن الوصول إليها من أي مكان باستخدام متصفح، دون الحاجة لتثبيت تطبيق سطح مكتب. قم بتوصيل pgAdmin بأي مثيل Postgres يمكن الوصول إليه — حاويات محلية، أو RDS أو Cloud SQL المستضافة على السحابة، أو خوادم Postgres البعيدة — وقم بإدارتها جميعاً من واجهة مستخدم ويب واحدة.