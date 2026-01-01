phpBB هي منصة المنتديات مفتوحة المصدر الأكثر استخدامًا على الويب، والتي تدعم مئات الآلاف من المجتمعات لأكثر من عقدين. تم بناؤها بلغة PHP مع التركيز على هياكل الفئات والمنتديات الفرعية التقليدية، وتمنح المشرفين تحكمًا دقيقًا في الأذونات ومجموعات المستخدمين وتدفق المناقشات دون الاعتماد على الخدمات السحابية أو ترخيص لكل مقعد.

استضافة phpBB ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تبقي كل منشور وحساب مستخدم ومرفق تحت سيطرتك، مع وصول كامل إلى قاعدة البيانات ونظام الملفات والآلاف من الإضافات والأنماط المجانية التي يديرها مجتمع phpBB.