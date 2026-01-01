انشر phpBB بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة إعلانات PHP كلاسيكية مفتوحة المصدر لبناء منتديات نقاش منظمة ومجتمعات عبر الإنترنت.
اختر باقة VPS المناسبة لـ phpBB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام phpBB
phpBB هي منصة المنتديات مفتوحة المصدر الأكثر استخدامًا على الويب، والتي تدعم مئات الآلاف من المجتمعات لأكثر من عقدين. تم بناؤها بلغة PHP مع التركيز على هياكل الفئات والمنتديات الفرعية التقليدية، وتمنح المشرفين تحكمًا دقيقًا في الأذونات ومجموعات المستخدمين وتدفق المناقشات دون الاعتماد على الخدمات السحابية أو ترخيص لكل مقعد.
استضافة phpBB ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تبقي كل منشور وحساب مستخدم ومرفق تحت سيطرتك، مع وصول كامل إلى قاعدة البيانات ونظام الملفات والآلاف من الإضافات والأنماط المجانية التي يديرها مجتمع phpBB.
الميزات الرئيسية لـ phpBB
أذونات دقيقة
تكوين حقوق القراءة والنشر والإشراف لكل منتدى أو مجموعة مستخدمين أو حساب فردي للتحكم الدقيق في المجتمع.
النظام البيئي للإضافات
آلاف من إضافات المجتمع المجانية تضيف أدوات تحسين محركات البحث (SEO)، ومكافحة البريد العشوائي، وتسجيل الدخول الاجتماعي، والمزيد دون الحاجة لتعديل الكود الأساسي.
الأنماط والمظاهر المخصصة
استبدل نمط prosilver الافتراضي بمظاهر المجتمع أو أنشئ مظهرًا مخصصًا باستخدام نظام قوالب phpBB القائم على Twig.
أدوات إشراف مدمجة
تحذير، حظر، قفل، تقسيم، ودمج المواضيع باستخدام لوحة تحكم مخصصة للمشرفين وسجل تدقيق مفصل.
دعم متعدد اللغات
أكثر من 60 حزمة لغة رسمية تتيح لك تشغيل المنتديات بلغتك الأم أو استضافة مجتمعات متعددة اللغات.
BBCode والمرفقات
تنسيق BBCode الكلاسيكي بالإضافة إلى مرفقات الملفات والصور يجعل المشاركات مألوفة لمستخدمي المنتدى القدامى.
لماذا تشغّل phpBB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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