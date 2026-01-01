خصم يصل إلى 69% على Reiverr

انشر Reiverr بنقرة واحدة.

واجهة موحدة ملائمة للتلفزيون لـ Jellyfin و TMDB و Sonarr و Radarr تحل محل الاكتشاف على غرار Overseerr.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Reiverr بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Reiverr

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Reiverr

Reiverr هو واجهة أمامية مفتوحة المصدر تجمع بين اكتشاف الوسائط وطلبها وتشغيلها في واجهة واحدة مناسبة للتلفزيون. بدلاً من التنقل بين Jellyfin وTMDB وSonarr وRadarr، يتصفح المستخدمون العناوين الشائعة، ويحصلون على توصيات مخصصة، ويطلبون المحتوى المفقود، ويقومون ببث ما هو موجود بالفعل في مكتبتهم — كل ذلك من تطبيق واحد مُحسّن لأجهزة التحكم عن بعد وواجهات المستخدم ذات العشرة أقدام.

استضافة Reiverr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي كل مفتاح API متصل، وسجل المشاهدة، وسجل الطلبات تحت سيطرتك. تتيح لك البنية القائمة على المكونات الإضافية إضافة مصادر بث جديدة دون تعديل النواة، ويمكن لنفس الواجهة الخلفية تشغيل كل من تطبيق الويب وبنية أصلية على أجهزة تلفزيون Samsung Tizen الذكية.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Reiverr

TMDB اكتشاف

تصفح الأفلام والبرامج الشائعة، والتوصيات المخصصة، وطاقم العمل، والتقييمات، والمقاطع الدعائية المدعومة من قاعدة بيانات الأفلام.

Jellyfin تشغيل

قم ببث المحتوى الموجود بالفعل في مكتبة Jellyfin الخاصة بك مباشرة داخل Reiverr دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات أو الجلسات.

طلبات Sonarr و Radarr

أرسل العناوين المفقودة مباشرة إلى Sonarr أو Radarr للتنزيل التلقائي واستيراد المكتبة دون فتح أي من واجهتي المستخدم.

واجهة التلفزيون أولاً

ملاحة متوافقة مع أجهزة التحكم عن بعد، وطباعة بحجم كبير، وتسليط الضوء على التركيز، مصممة من الألف إلى الياء لأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة فك التشفير.

هندسة المكونات الإضافية

ضع مكونات إضافية إضافية للتشغيل أو المصدر في مجلد المكونات الإضافية المثبتة لتوسيع Reiverr دون إعادة بناء الصورة.

إصدار Tizen Smart TV

قم بإقران الواجهة الخلفية المستضافة مع إصدار Tizen الرسمي لتثبيت Reiverr كتطبيق أصلي على أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية.

لماذا تشغّل Reiverr على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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