Reiverr هو واجهة أمامية مفتوحة المصدر تجمع بين اكتشاف الوسائط وطلبها وتشغيلها في واجهة واحدة مناسبة للتلفزيون. بدلاً من التنقل بين Jellyfin وTMDB وSonarr وRadarr، يتصفح المستخدمون العناوين الشائعة، ويحصلون على توصيات مخصصة، ويطلبون المحتوى المفقود، ويقومون ببث ما هو موجود بالفعل في مكتبتهم — كل ذلك من تطبيق واحد مُحسّن لأجهزة التحكم عن بعد وواجهات المستخدم ذات العشرة أقدام.

استضافة Reiverr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي كل مفتاح API متصل، وسجل المشاهدة، وسجل الطلبات تحت سيطرتك. تتيح لك البنية القائمة على المكونات الإضافية إضافة مصادر بث جديدة دون تعديل النواة، ويمكن لنفس الواجهة الخلفية تشغيل كل من تطبيق الويب وبنية أصلية على أجهزة تلفزيون Samsung Tizen الذكية.