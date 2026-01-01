انشر Reiverr بنقرة واحدة.
واجهة موحدة ملائمة للتلفزيون لـ Jellyfin و TMDB و Sonarr و Radarr تحل محل الاكتشاف على غرار Overseerr.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Reiverr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Reiverr
Reiverr هو واجهة أمامية مفتوحة المصدر تجمع بين اكتشاف الوسائط وطلبها وتشغيلها في واجهة واحدة مناسبة للتلفزيون. بدلاً من التنقل بين Jellyfin وTMDB وSonarr وRadarr، يتصفح المستخدمون العناوين الشائعة، ويحصلون على توصيات مخصصة، ويطلبون المحتوى المفقود، ويقومون ببث ما هو موجود بالفعل في مكتبتهم — كل ذلك من تطبيق واحد مُحسّن لأجهزة التحكم عن بعد وواجهات المستخدم ذات العشرة أقدام.
استضافة Reiverr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي كل مفتاح API متصل، وسجل المشاهدة، وسجل الطلبات تحت سيطرتك. تتيح لك البنية القائمة على المكونات الإضافية إضافة مصادر بث جديدة دون تعديل النواة، ويمكن لنفس الواجهة الخلفية تشغيل كل من تطبيق الويب وبنية أصلية على أجهزة تلفزيون Samsung Tizen الذكية.
الميزات الرئيسية لـ Reiverr
TMDB اكتشاف
تصفح الأفلام والبرامج الشائعة، والتوصيات المخصصة، وطاقم العمل، والتقييمات، والمقاطع الدعائية المدعومة من قاعدة بيانات الأفلام.
Jellyfin تشغيل
قم ببث المحتوى الموجود بالفعل في مكتبة Jellyfin الخاصة بك مباشرة داخل Reiverr دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات أو الجلسات.
طلبات Sonarr و Radarr
أرسل العناوين المفقودة مباشرة إلى Sonarr أو Radarr للتنزيل التلقائي واستيراد المكتبة دون فتح أي من واجهتي المستخدم.
واجهة التلفزيون أولاً
ملاحة متوافقة مع أجهزة التحكم عن بعد، وطباعة بحجم كبير، وتسليط الضوء على التركيز، مصممة من الألف إلى الياء لأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة فك التشفير.
هندسة المكونات الإضافية
ضع مكونات إضافية إضافية للتشغيل أو المصدر في مجلد المكونات الإضافية المثبتة لتوسيع Reiverr دون إعادة بناء الصورة.
إصدار Tizen Smart TV
قم بإقران الواجهة الخلفية المستضافة مع إصدار Tizen الرسمي لتثبيت Reiverr كتطبيق أصلي على أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية.
لماذا تشغّل Reiverr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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