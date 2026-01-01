Norish هو تطبيق حديث لإدارة الوصفات، مصمم خصيصًا للأسر وحالات السكن المشترك. يستورد الوصفات مباشرة من عناوين URL، ومقاطع YouTube القصيرة (Shorts)، ومقاطع Instagram (Reels)، ومقاطع فيديو TikTok، ولقطات الشاشة للصور — مما يلغي الحاجة إلى عمل النسخ اليدوي الذي تتطلبه تطبيقات إدارة الوصفات الأخرى. يتم إجراء تحليل غذائي واكتشاف للحساسية مدعوم بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا على كل وصفة مستوردة، وتتم مزامنة التغييرات في الوقت الفعلي عبر جميع أجهزة المنزل عن طريق Redis.

على عكس خدمات الوصفات السحابية التي تستغل بياناتك وتحد من إمكانية التصدير، فإن Norish يُستضاف ذاتيًا بالكامل بموجب ترخيص AGPL-3.0، مما يحافظ على كل وصفة، وقائمة بقالة، وخطة وجبات على بنية تحتية تتحكم فيها دون رسوم لكل أسرة أو مستويات اشتراك.