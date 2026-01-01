نشر Norish بنقرة واحدة.
مدير وصفات مفتوح المصدر للأسر مع استيراد من وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل التغذية بالذكاء الاصطناعي، ومزامنة في الوقت الفعلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Norish
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Norish
Norish هو تطبيق حديث لإدارة الوصفات، مصمم خصيصًا للأسر وحالات السكن المشترك. يستورد الوصفات مباشرة من عناوين URL، ومقاطع YouTube القصيرة (Shorts)، ومقاطع Instagram (Reels)، ومقاطع فيديو TikTok، ولقطات الشاشة للصور — مما يلغي الحاجة إلى عمل النسخ اليدوي الذي تتطلبه تطبيقات إدارة الوصفات الأخرى. يتم إجراء تحليل غذائي واكتشاف للحساسية مدعوم بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا على كل وصفة مستوردة، وتتم مزامنة التغييرات في الوقت الفعلي عبر جميع أجهزة المنزل عن طريق Redis.
على عكس خدمات الوصفات السحابية التي تستغل بياناتك وتحد من إمكانية التصدير، فإن Norish يُستضاف ذاتيًا بالكامل بموجب ترخيص AGPL-3.0، مما يحافظ على كل وصفة، وقائمة بقالة، وخطة وجبات على بنية تحتية تتحكم فيها دون رسوم لكل أسرة أو مستويات اشتراك.
الميزات الرئيسية لـ Norish
استيراد وصفة وسائل التواصل الاجتماعي
استورد الوصفات من أي رابط URL، أو مقاطع YouTube القصيرة، أو Instagram Reels، أو فيديوهات TikTok باستخدام متصفح بدون واجهة رسومية — لا حاجة للنسخ اليدوي.
تحليل التغذية بالذكاء الاصطناعي
توليد تلقائي للمعلومات الغذائية واكتشاف مسببات الحساسية في الوصفات المستوردة، حتى يتمكن أفراد الأسرة ذوو الاحتياجات الغذائية من الحصول دائمًا على بيانات دقيقة.
مزامنة الأسرة في الوقت الحقيقي
تنتشر تغييرات الوصفات وتحديثات قائمة البقالة وتعديلات خطة الوجبات فورًا إلى كل جهاز في المنزل دون الحاجة إلى تحديث يدوي.
قوائم البقالة المشتركة
أنشئ قوائم تسوق منزلية مباشرة من الوصفات وخطط الوجبات المختارة، مع تنظيم العناصر لتسوق فعال.
CalDAV مخطط وجبات
مزامنة تقويم خطة وجباتك مع أي تطبيق متوافق مع CalDAV حتى تظهر الوجبات المخطط لها جنبًا إلى جنب مع المواعيد والتذكيرات.
لماذا تشغّل Norish على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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