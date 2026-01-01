انشر Hugo بنقرة واحدة.
أسرع مولد مواقع ثابتة في العالم لإنشاء مواقع التوثيق والمدونات والمحافظ.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Hugo
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Hugo
Hugo هو أسرع مولد مواقع ثابتة في العالم، مكتوب بلغة Go وقادر على بناء مواقع ويب كاملة في أجزاء من الثانية. إنه يدعم بوابات التوثيق، ومواقع التسويق، والمدونات الشخصية، وممتلكات الويب للشركات للفرق التي تتراوح من المطورين الأفراد إلى المؤسسات الكبرى مثل Kubernetes و Netlify و Let's Encrypt.
استضافة Hugo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك بيئة تطوير مستمرة يمكن الوصول إليها من أي مكان — مثالية للفرق الموزعة، وخطوط أنابيب البناء الآلية، وبيئات الاختبار المرحلي. تظل بنية موقعك، وتكوين القالب، والمحتوى متاحة دائمًا عبر SSH دون الاعتماد على أي خدمة استضافة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Hugo
أوقات إنشاء بالمللي ثانية
يبني Hugo حتى المواقع الكبيرة التي تحتوي على آلاف الصفحات في أقل من ثانية، وهو أسرع بكثير من المولدات القائمة على JavaScript.
صفر تبعيات
يتم شحن Hugo كملف ثنائي واحد بدون تبعيات وقت التشغيل، مما يلغي تعارضات الإصدارات ويبسط مسارات النشر.
مسار الأصول المدمج
معالجة الصور الأصلية، تجميع JavaScript، تجميع Sass، ودعم TailwindCSS بدون أدوات بناء إضافية.
خادم التحديث المباشر
خادم التطوير المضمن يعكس تغييرات المحتوى والتصميم فورًا، مما يسرع عملية التكرار أثناء تطوير الموقع.
دعم متعدد اللغات
i18n الأصلي مع محتوى خاص بكل لغة، وعناوين URL، والقوائم يجعل بناء المواقع متعددة اللغات أمرًا سهلاً ومباشرًا بدون إضافات.
لماذا تشغّل Hugo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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